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柯文哲庭訊結束還押看守所 支持者法院外聲援

中央社台北21日電
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台北地方法院20日首度提訊在押的前台北市長柯文哲，庭訊結束後，柯文哲還押看守所。支持者深夜聚集於法院附近聲援。中央社
台北地方法院20日首度提訊在押的前台北市長柯文哲，庭訊結束後，柯文哲還押看守所。支持者深夜聚集於法院附近聲援。中央社

北院昨天首度提訊在押的前台北市長柯文哲，歷經6個小時的訊問，庭訊結束，柯文哲還押看守所。民眾黨立委黃國昌等人與支持者深夜聚集於北院附近，拿著標語手板與旗幟聲援。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪起訴柯文哲等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

台北地方法院昨天再開準備程序庭，提訊在押被告威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前台北市長辦公室主任李文宗，並首度提訊柯文哲。法庭旁聽席有柯文哲妻子陳佩琪、母親何瑞英及多名民眾黨公職。

柯文哲的庭訊從下午5時起，中間多次休庭，約於晚間11時許左右結束，柯文哲還押台北看守所。

陳佩琪、何瑞英從博愛路搭車離去，一旁支持者不斷對2人喊「柯媽加油」、「陳醫生加油」，而陳佩琪、何瑞英面對媒體詢問時均不發一語。

民眾黨立委黃國昌等人則轉往轄區警方在愛國西路與博愛路口設立的意見表達區，現場聚集約近百名支持者持續聲援柯文哲，周邊放有「黨檢媒一體」、「違法逼供」的旗幟與標語手板，於現場網路直播宣講，約於凌晨結束。

柯文哲 民眾黨 黃國昌

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