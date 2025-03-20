張顯耀涉替郭台銘擬稿給中國高層：願俯身當和平墊腳石

前立委、陸委會前副主委張顯耀。(本報系資料照)

國民黨前立委張顯耀被控受到中國高層指示，在前年要促成台灣總統大選「郭柯配」，被依反滲透法罪嫌起訴，今天外流的起訴書內文顯示，張顯耀曾為郭台銘 草擬信件給中國高層，表示郭台銘希望更進一步簽定永久和平協議，「願意俯下身子成為『』 徹底和平解決台海問題從而榮膺諾貝爾 和平獎的墊腳石」，引號內的空白處疑指習近平 。

橋頭地檢署起訴書提到，郭台銘與張顯耀透過通訊軟體「SIGNAL」及張顯耀手寫記錄，張曾在2023年9月6日傳「2024台灣總統選舉的變數與可能發展」文件給郭台銘，郭隔天回訊息給張，指示張在文件上簽名。

張顯耀還在文件中提及「讓2024真正成為兩岸發展的新起點」，顯示他是將文件傳給習近平，由張顯耀幫郭台銘背書，希望滲透來源幫忙拉抬郭台銘選情。

據揭露待查證的「2024台灣總統選舉的變數與可能發展」文件提到，張顯耀在文件中指出郭台銘發表金門和平宣言，特別提出在金門設立兩岸談判會址，將台海問題內政化。

檢方懷疑，張顯耀在2023年11月3日曾用通訊軟體Whatsapp與疑似為中共中樞機要室的高階層人員聯繫，對話內容提到張顯耀曾說「晚上我向中樞機要室相關人員報告，也需要當前的情況變化，候您消息」，但對方回話「知道了，郭危矣」。

張顯耀在偵訊中供稱，知道這封信要給對岸，這封信是要給習近平「郭台銘有告訴我老大是習近平」。但仍辯稱他是隨便應付郭台銘，不過檢方並不採信。

根據起訴書，橋檢偵辦張顯耀案時，鴻海創辦人郭台銘並未出現在證據清單當中或是證人。