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童子賢籲「讓核電幫忙」 台灣年省N千億

記者王千豪／即時報導
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立法院教育及文化委員會舉行「核子反應器設施管制法」修法公聽會，和碩董事長童子賢透過錄影方式參與，並列舉核能五大優點。(記者許正宏／攝影)
立法院教育及文化委員會舉行「核子反應器設施管制法」修法公聽會，和碩董事長童子賢透過錄影方式參與，並列舉核能五大優點。(記者許正宏／攝影)

立院教育及文化委員會昨(19)舉行「核子反應器設施管制法」修法公聽會，朝野立委各執一詞，擁核派和反核派的專家學者也不斷交鋒。身兼總統府氣候變遷委員會副召集人的和碩董事長童子賢以錄影方式與會，除盛讚核電有五項優點外，也說「讓核電幫忙，可以每年替台灣省下Ｎ千億元。」

公聽會上，朝野立委各言爾志。民進黨立委張雅琳聚焦核廢料儲存狀況、國民黨立委謝龍介說明太陽光電弊案對台南的影響，民眾黨立委張啓楷則擔憂核電廠停機，恐將對民生與產業造成更大衝擊。國民黨智庫執行長柯志恩不禁感嘆，不論是擁核也好、廢核也罷，多年來彼此陷入沒有交集的爭吵，最重要的是政府能否承擔起責任，把台灣的能源發展帶到正確的道路上。

專家學者方面，清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸說，核電可作為基載電力，但再生能源不行，在這種情況下，當然很多國家在考量穩定供電，且又要不排碳的電力，就希望能保留核電，台灣卻背道而馳。

談及哪幾座核電廠能延役，葉宗洸說，核二、核三廠四部機組還沒正式除役，適合延役，大概兩年就可以恢復供電，若四部機組能夠持續運轉的話，提供的電力足以讓台電一年內賺超過600億元(台幣，以下同，約18億美元)，尤其是現在虧損這麼嚴重，一年賺600億元，很快幾年內就可以打平。

不過台灣環境保護聯盟會長謝志誠持不同看法，他說電力的選擇有很多，若一味仰賴核能，會為下一世代製造更多風險和負擔。

童子賢的預錄片壓軸播放，他在影片中列舉五大核電優點，包括供電穩定、占地小、不排碳、經濟實惠、能源韌性好，所以他衷心期望綠能跟核能不要偏廢，兩個可以一起發展。

童子賢表示，核二、核三的發電效率非常好，成本非常低，根據台電去年公布的發電成本資料，每一度電1.42元，若是台電向民間購入的風力和太陽能的發電成本，分別為6.59元和4.87，相對核能來說，可以差到5元以上。

童子賢說，若以一年用電3000億度來算，每一度電差1元，一年國家就要支付額外的3000億元、每一度電差2元，就必須額外支付6000億元，所以他才會呼籲，讓核電幫忙，可以每年替台灣省下Ｎ千億元。

核能安全委員會副主委張欣表示，若修法通過，仍須由經濟部和台電公司就各核電廠，審慎評估安全性、可行性及執行效益後，決定是否提出申請。

國民黨 綠能 氣候變遷

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