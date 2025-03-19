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「中國有意在2027強占台灣」美戰略司令提警告

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「中國有意在2027強占台灣」美戰略司令提警告

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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解放軍3月17日在台灣附近軍演。圖為過去解放軍軍演畫面。(取材自中國軍網)
解放軍3月17日在台灣附近軍演。圖為過去解放軍軍演畫面。(取材自中國軍網)

美國戰略司令部司令、空軍上將柯頓（Anthony J.Cotton）18日警告說，中國的軍隊正在加速擴軍，尤其針對軍民兩用的船廠，以及核武發射平台。柯頓並指出，中國已表明有意在2027年強占台灣。

但柯頓對時間表沒有進一步說明，也未說明依據。美國高級將領過去曾多次透露中國攻台的時間表，這是最近說明的一次。

柯頓18日於一場年度國防大會中表示，今日的安全環境是前所未見的，美國出現數個新的戰略對手；這些戰略對手並未跟隨美國，成為負責任的擁核國家，並經常與地域協力者合作危害穩定的國際體系。

柯頓舉例說，中國軍隊正在加速擴軍，並認為，大國競爭已經回來了，呼籲美國必須抓緊機會強化軍事生產和軍事現代化。

中國國家主席習近平去年11月與時任美國總統拜登在舊金山會面時，曾經否認2027或2035年有武力攻打台灣的計畫，並重申希望取得和平統一，但他也沒有排除使用武力的可能性。

據當時美方官員透露，習針對媒體報導中國打算在2027或2035年動武說，「沒人跟他說過這事」，其實並沒有所謂的動武計畫。不過，習也表示「和平固然很好，但有些時候，我們需要尋求更廣泛的解決方式。」習近平向美方官員表明他「一直以來的憂慮」，強調台灣議題是美中關係之間，最重大、最具潛在危險的議題。

中國本月17日在台海軍演，矛頭指向美國「以台制華」，美國國務院18日回應本報系記者詢問表示，用罕見的字眼指中國對台灣做出明目張膽（brazen）、不負責任地威脅，豈能自稱是「動盪世界中的穩定力量」。

中國外交部長王毅曾在去年慕尼黑安全會議上發表談話，指「不論國際風雲如何變幻，中國作為負責任大國，將始終保持大政方針的連續性和穩定性，堅定做動盪世界的穩定力量」。

圖為2022年8月中國東部戰區空軍在台灣周邊空域舉行軍演。(新華社資料照)
圖為2022年8月中國東部戰區空軍在台灣周邊空域舉行軍演。(新華社資料照)

習近平 國務院 拜登

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