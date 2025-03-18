海基會證實台商父子在武漢被拘留 海協會回覆：都還活著

陸委會副主委沈有忠18日在政大演講時透露，「茂德科技」一對台商父子在武漢被拘留，陸委會下午透過書面回應證實此案，海基會則表示，將與家屬保持聯繫，視況提供必要協助，並呼籲陸方應依「兩岸共打協議」即時通報我方。（聯合報系資料照片）

陸委會副主委沈有忠18日中午在政大演講時透露，「茂德科技」一對台商父子在武漢 被拘留，陸委會下午透過書面回應證實此案，但表示2人非屬台灣茂德科技股份有限公司。海基會則表示，將與家屬保持聯繫，視況提供必要協助，並呼籲陸方應依「兩岸共打協議」即時通報台方。

海基會18日下午透過書面表示，日前，陸委會和民意代表轉來民眾失聯求助案件，請海基會協助。經聯繫瞭解，在武漢確有一對台商父子遭拘留。海基會將與家屬保持聯繫，視況提供必要協助。

海基會表示，本會向來關心台商、國人在大陸的人身安全，也再度籲請陸方對我方人民因案被限制人身自由，應依兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，即時通報我方。

沈有忠18日中午受政大東亞所邀請，就當前兩岸關係與政府兩岸政策進行專題演講。他在談到台商赴陸投資風險時，提到政府最近收到一個求助案，指茂德科技一對父子（公公和先生）在武漢被抓了，家人（太太）請政府幫忙。他隨後補充指，海基會就此向海協會發函，海協會沒有直接回函，但有打電話回覆稱，2人都還活著，但因涉入到司法案件，有官司纏身。

惟政府及家屬先前都未曾公開提及此案，引發在場媒體關注。演講後，面對媒體追問案件情況，沈有忠快步離開會場，沒有多作回應。

本日稍早，陸委會透過書面回應證實此案。陸委會表示，關於茂德科技一對父子2人在陸遭拘留一案，政府皆有掌握，已確認2人所任職公司非台灣茂德科技股份有限公司，亦非關係企業，經海基會商請在陸台商協助探詢2人狀況確認尚屬平安。為顧及家屬意願，暫不便對外說明細節。