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陸委會將查處台藝人擁陸身分證 邱垂正：歌誦中國就別巴著台灣

記者陳宥菘／即時報導
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針對台灣藝人轉發央視「台灣必歸」圖文，陸委會繼先前揚言將依照兩岸條例查處是否有與中共黨政軍合作，陸委會主委邱垂正最新表示，還將查處藝人是否擁有中國大陸身分證件，強調「要歌誦中國就不要巴著台灣身分」。（本報資料照片）
針對台灣藝人轉發央視「台灣必歸」圖文，陸委會繼先前揚言將依照兩岸條例查處是否有與中共黨政軍合作，陸委會主委邱垂正最新表示，還將查處藝人是否擁有中國大陸身分證件，強調「要歌誦中國就不要巴著台灣身分」。（本報資料照片）

日前多名台灣藝人在微博轉發央視「台灣必歸」貼文，附和中國大陸外長王毅「中國台灣省」說法，陸委會繼先前揚言將依照兩岸條例查處是否有與中共黨政軍合作，陸委會主委邱垂正最新表示，還將查處藝人是否擁有中國大陸身分證件，強調「要歌誦中國就不要巴著台灣身分」，若有就會立刻幫藝人轉移身分。

針對台灣藝人轉發央視貼文，邱垂正近日接受媒體專訪表示，主管機關文化部將進行行政調查，檢視藝人與中共黨政軍有無合作行為，只要有政治性主張，將涉違反兩岸條例第33條之1，會請藝人或所屬演藝公司、經紀人說明，為何要與中共合作。

邱垂正並指，這些藝人大多住在大陸，可能申領大陸身分證件，內政部等單位將調查入出境資料追查。他強硬表示，這些藝人要歌誦中國，就不要巴著台灣身分；若查到有大陸身分，政府就會立刻轉移身分，不會再讓他們藉台灣身分混淆視聽或對台統戰。

陸委會副主委梁文傑13日曾坦言，兩岸條例第33條之1規定中的「合作行為」確實有一些「不確定性」，但他承諾會盡量弄到「在可確定的地方儘量確定」。對於政府祭出給藝人的規範與懲罰，梁文傑還稱，「有時候懲罰的規定並不一定是懲罰，而是支持」，表示這可以提供台灣藝人拒絕配合對岸的空間跟理由。

另外，針對國人申領大陸身分證件，邱垂正表示，陸委會先前已發文給觀光署，觀光署依據「發展觀光條例」及「旅行業管理規則」，已發函全台旅遊業者，要求公司行號不得代辦大陸身分證件，否則會依兩岸條例第33條之1、34條的涉及合作行為、廣告進行查處。

中共 王毅

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