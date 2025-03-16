台軍校馬拉松竟送中共國產步槍獎盃 跑者傻眼 綠委道歉

鳳山跑三校馬拉松今天登場，10公里以上完賽跑者獲得步槍意象獎盃，但這支槍竟然是中國國產的95式自動步槍。(圖／讀者提供)

民進黨 立委許智傑擔任發起人的鳳山跑三校馬拉松今天登場，完賽跑者可獲得一座步槍意象獎盃，不過眼尖跑者發現，獎盃疑是中國淘寶 貨，外型還模仿中國國產的95式自動步槍，政府單位應徹查此事。許智傑致歉，並表示將回收獎盃。

「2025鳳山跑三校越野馬拉松」今早登場，今年賽事擴大到42公里全馬賽程，跑者會跑入陸軍官校、步訓部（原步校）及中正預校三所學校，涵蓋鳳山區、大寮區。此活動由立委許智傑服務處主辦、鳳山慢跑協會承辦，國防部、陸軍司令部及高市運發局擔任指導單位。

今天中午，各組賽事參選者陸續完賽，看見完賽獎盃讓許多跑者感到傻眼。中華民國 玩具槍協會在臉書發文說，這場賽事結合國防教育，路線經過三所軍事學校及部分營區，甚至限制外籍人士參加的活動，但拿到手的獎盃竟是一支閃閃發亮的解放軍95步槍模型，真是感到傻眼。如果推託為無心之過，足以證明，全民國防教育，真的還有很遠的路要走。

國民黨高市黨部發言人張永杰表示，黨部也收到類似反映，跑者說，他們拿到的獎盃有點怪怪的，上面是一支步槍，上網比對發現，主辦單位送的獎盃不僅是淘寶貨，槍枝外型還是縮小版的中國國產95式自動步槍。

張永杰批評，國軍軍校辦路跑，竟送對岸武器獎盃，發起人還是整天抗中保台、把人抹紅抹臭的民進黨立委，這是什麼黑色幽默？

許智傑表示，針對今天上午舉行2025鳳山跑三校馬拉松，因承辦單位疏失，使用非我國軍槍枝製作獎盃，已要求立即回收，造成相關單位及民眾困擾，向大家道歉，未來相關活動會更謹慎處理。