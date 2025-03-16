亞利桑納州長率團訪台 將晉見賴清德 會台積電高層

亞利桑納州州長郝愷悌（Katie Hobbs）。（美聯社）

台灣外交部今天表示，誠摯歡迎美國亞利桑納州 州長郝愷悌（Katie Hobbs）於16日至19日率團訪台，郝氏一行將晉見賴清德總統，接受外交部長林佳龍款宴，拜會經濟部與台積電 等重要企業，與台灣產業代表交流拓展雙邊商機。

在台外交部證實郝愷悌訪台前，郝愷悌就在個人社群平台透露，將和台灣產業領袖傳達該州為最適合投資的相關訊息。

據DigiTimes報導，郝愷悌率團專程來台「了解」半導體發展，宴請台積電晶圓廠營運副總、負責亞利桑納廠建置的王英郎等高層，也跟台積關係緊密的半導體設備、材料供應鏈 等大聯盟業者，希望建立雙邊直接溝通管道，力邀赴美設廠，且承諾提供完整服務。

報導指出，獲邀台廠其實忐忑不安，他們相當清楚州長的邀約，目的在於共襄盛舉赴美設廠，然而，在大國、客戶與營運成本壓力下取得平衡，將是項困難決定。

台積電董事長魏哲家日前在美國總統川普記者會宣布，加碼投資美國1000億美元，包含在亞利桑納州新增3座晶圓廠、2座先進封裝廠和研發中心。

台外交部今（16日）晚間證實郝愷悌訪台訊息，並表達誠摯歡迎。

台外交部指出， 台灣為亞利桑納州第8大出口市場及第5大進口來源，雙邊經貿關係緊密，台積電本月稍早和美國川普總統共同宣布將增加對美投資1000億美元，成為外國對美最大直接投資案，攜手打造更具韌性的半導體供應鏈。

台外交部表示，這次郝愷悌率團到訪，也將和台積電高層及其他企業代表會晤，展現拓展雙邊經貿合作及多領域關係的決心，進一步深化雙方互利互惠的夥伴關係。