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台少子化加劇衝突 「兒童禁入」餐廳大增掀論戰

記者董俞佳／台北即時報導
台灣愈來愈多餐廳、飯店，為了維持環境與寧靜氛圍祭出「禁童令」，這類禁止兒童入內的規定，引發正反討論。(記者胡經周／攝影)
台灣愈來愈多餐廳、飯店，為了維持環境與寧靜氛圍祭出「禁童令」，這類禁止兒童入內的規定，引發正反討論。(記者胡經周／攝影)

「誰家孩子好吵，沒人管」、「不會管就不要生」 在公共場所偶有所聞類似言論，讓不少台灣家長坐立難安，擔心孩子稍有哭鬧或出現較大聲響，會引來旁人異樣眼光，甚至被喝斥。台灣也愈來愈多餐廳、飯店，為了維持環境與寧靜氛圍祭出「禁童令」，這類禁止兒童入內的規定，引發正反討論。

兒盟政策發展處副處長李宏文表示，「厭童」現象比過去更明顯，育兒家長帶孩子出門，容易焦慮、不安與緊張，連走路、搭車，都常遇到無形的肅殺氛圍。

李宏文說，隨著少子化加劇，育兒家庭儼然成為台灣社會「非主流」家庭，得到的包容體諒、同理支持也跟著變少，常見「不會管小孩就不要生」、「不要帶小孩出門」類似言論，持續疊加育兒的無形壓力，這也是為什麼政府一再催生卻沒效的原因之一。

國內愈來愈多餐廳、飯店等明定「禁童令」，有餐廳是寵物友善餐廳，卻「禁止十四歲以下小朋友」入內，也有美食咖啡廳不接待十二歲以下孩童，甚至有些風景名勝區域，也有兒童禁入的相關規定，導致家長外出旅遊用餐時，都得先查是否有類似規定，帶孩子外出，已不能再說走就走，得做更多準備。

不僅台灣，南韓、中國大陸也愈來愈多餐廳禁止孩童入內。據南韓媒體報導，全韓已有數百個公共設施為「兒童禁入區」。大部分明定「禁童令」的場所，多是要確保客人有舒適環境與氛圍，雖被認為對親子家庭不友善，但消費者卻是正反意見兩極，有人認為這是店家自由與營業機制，也有人認為這是社會對孩童的歧視。

立委陳培瑜本身也是兩個孩子的媽媽。她觀察，政府雖鼓勵國民生育，但整體社會對孩子不夠友善。小孩在公眾場合，只要做出不符合大家認為應有的秩序標準，民眾特別容易把不滿感受體現到孩子媽媽身上。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣表示，有些人確實就不喜歡孩子，有的人可能是對孩子有不好的經驗，這些都很難扭轉。家長帶孩子外出時，事前應多與孩子溝通，多做準備，保持有禮，盡量不影響到他人，無法改變別人的思維，就從自身調整起。

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