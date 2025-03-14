我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

你毀了這地方…范斯偕妻赴甘迺迪中心聽音樂會遭噓

胡蘿蔔靠邊站…預防黃斑部病變 開心果有效

員工宿舍遭搜索 傅崐萁：政治追殺 法務部長：依證據辦案

記者屈彥辰、蔡晉宇／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁（中）。記者曾吉松／攝影
國民黨立法院黨團總召傅崐萁（中）。記者曾吉松／攝影

台北地檢署偵辦「戰天下」公司出售修容組等競選小物，涉違反「商業會計法」、「偽造文書罪」等，遂搜索國民黨立院黨團總召傅崐萁位於花蓮的員工宿舍。傅崐萁在台北接受媒體聯訪，公開斥賴清德總統政治追殺，恫嚇在野黨。

傅崐萁花蓮住處遭搜索，不過其位於台北鎮江街的辦公室並無搜索情況。國會辦公室亦是如此。辦公室人員表示，「辦公室無事，我們整個早上專心看質詢。」昨日上午立法院會，傅崐萁還與民進黨立院黨團總召柯建銘交談。

但到了昨日中午，事件延燒，傅崐萁臨時於立法院著名康園餐廳前舉行記者會。傅批賴清德政治追殺，恫嚇在野黨，民進黨在野時強調司法獨立，不能為執政者打擊異己、政治追殺的工具。但非常遺憾，國家司法至今無法真正獨立，先追殺民進黨內的異己、海基會前董事長鄭文燦，再來追殺黨外異己、民眾黨前主席柯文哲，現在則對他下手。

傅崐萁解釋，提供紀念小物是否使用紅錢，各地地檢署已偵結，所有進出口都是在國內國家指定之外匯銀行，資金非常清楚，進出口之間完稅、繳稅清楚，上網搜尋可知，都是廿元左右的東西，沒有一件違反選罷法。

傅崐萁質疑，賴清德慣用的北檢並無管轄權，因所有進出口商都在花蓮；所有清查很清楚，一切合法。透過特定媒體放話，恫嚇在野黨，到花蓮搜索員工宿舍，帶走他家種花種草的員工。而搜索票的理由竟是違反會計法，請問可用這種強度嗎？譴責用司法暴力對付在野黨國會議員。

針對傅崐萁案，法務部長鄭銘謙表示，北檢獨立偵辦，他無法揭露、干涉，檢方會依照證據辦案。

民進黨表示，秉持一貫態度，尊重司法調查毋枉毋縱，希望當事人都能誠實面對司法。

民進黨發言人戴瑋姍表示，傅崐萁面對司法調查，不深自檢討且配合，反過來指控檢調甚至抹黑賴清德，這樣的手段，絕對無法掩飾過去的劣跡斑斑。

傅崐萁 民進黨 賴清德

上一則

朱立倫：賴清德成為國際兩岸及台灣民主麻煩製造者

延伸閱讀

朱立倫：賴清德成為國際兩岸及台灣民主麻煩製造者

朱立倫：賴清德成為國際兩岸及台灣民主麻煩製造者
賴清德提17策略／台學者：猶如宣布進入準戰爭時期

賴清德提17策略／台學者：猶如宣布進入準戰爭時期
具結無大陸身分爭議延燒 賴清德：給公務員機會表忠誠

具結無大陸身分爭議延燒 賴清德：給公務員機會表忠誠
大罷免出手？傅崐萁住家遭搜索 疑與「競選小物案」有關

大罷免出手？傅崐萁住家遭搜索 疑與「競選小物案」有關

熱門新聞

台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
央視新聞8日晚間貼出多名台灣藝人響應央視圖卡對台表態的彙整。（圖／截自微博）

多名藝人轉發「台灣必歸」 台陸委會：依兩岸條例查處

2025-03-08 11:59
日系偶像團體「Primulav」成員「佳那KANA-KANA」，擁有台大法律系學歷。(取自Threads「kanakana_primulav」)

台大法律系正妹畢業當偶像遭辱丟臉 本尊高EQ回應

2025-03-08 01:10
劉姓中配遭人檢舉網路鼓吹武統言論，遭移民署約詢三小時，她事後指移民署「侵害言論自由」。圖／取自網路

中配網紅發表武統言論 移民署廢止其在台居留許可

2025-03-11 15:07
台灣基進秘書長吳欣岱在臉書指出，像侯佩岑這樣的人「錢都她在賺，豆腐都我們被吃」圖/取自吳欣岱臉書。

侯佩岑表態「中國台灣省」遭轟：錢她在賺 豆腐我們被吃

2025-03-07 16:05

超人氣

更多 >
長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷

長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷
好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼
紐約狠母打死7歲女兒 只為「讓性侵妹妹的兒子脫罪」

紐約狠母打死7歲女兒 只為「讓性侵妹妹的兒子脫罪」
典型普亭權謀？美特使等8小時才進克宮 帶要求清單離開

典型普亭權謀？美特使等8小時才進克宮 帶要求清單離開
好市多人氣蔓越莓核桃歐包回歸 不到10元性價比超高

好市多人氣蔓越莓核桃歐包回歸 不到10元性價比超高