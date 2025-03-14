員工宿舍遭搜索 傅崐萁：政治追殺 法務部長：依證據辦案

國民黨立法院黨團總召傅崐萁（中）。記者曾吉松／攝影

台北地檢署偵辦「戰天下」公司出售修容組等競選小物，涉違反「商業會計法」、「偽造文書罪」等，遂搜索國民黨立院黨團總召傅崐萁 位於花蓮的員工宿舍。傅崐萁在台北接受媒體聯訪，公開斥賴清德 總統政治追殺，恫嚇在野黨。

傅崐萁花蓮住處遭搜索，不過其位於台北鎮江街的辦公室並無搜索情況。國會辦公室亦是如此。辦公室人員表示，「辦公室無事，我們整個早上專心看質詢。」昨日上午立法院會，傅崐萁還與民進黨 立院黨團總召柯建銘交談。

但到了昨日中午，事件延燒，傅崐萁臨時於立法院著名康園餐廳前舉行記者會。傅批賴清德政治追殺，恫嚇在野黨，民進黨在野時強調司法獨立，不能為執政者打擊異己、政治追殺的工具。但非常遺憾，國家司法至今無法真正獨立，先追殺民進黨內的異己、海基會前董事長鄭文燦，再來追殺黨外異己、民眾黨前主席柯文哲，現在則對他下手。

傅崐萁解釋，提供紀念小物是否使用紅錢，各地地檢署已偵結，所有進出口都是在國內國家指定之外匯銀行，資金非常清楚，進出口之間完稅、繳稅清楚，上網搜尋可知，都是廿元左右的東西，沒有一件違反選罷法。

傅崐萁質疑，賴清德慣用的北檢並無管轄權，因所有進出口商都在花蓮；所有清查很清楚，一切合法。透過特定媒體放話，恫嚇在野黨，到花蓮搜索員工宿舍，帶走他家種花種草的員工。而搜索票的理由竟是違反會計法，請問可用這種強度嗎？譴責用司法暴力對付在野黨國會議員。

針對傅崐萁案，法務部長鄭銘謙表示，北檢獨立偵辦，他無法揭露、干涉，檢方會依照證據辦案。

民進黨表示，秉持一貫態度，尊重司法調查毋枉毋縱，希望當事人都能誠實面對司法。

民進黨發言人戴瑋姍表示，傅崐萁面對司法調查，不深自檢討且配合，反過來指控檢調甚至抹黑賴清德，這樣的手段，絕對無法掩飾過去的劣跡斑斑。