我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦對庇護政策打擊升級 司法部查曼哈頓中城移民收容所

挺巴學生被捕 數百支持者衝川普大樓 警逮98人

回應大陸反分裂法制定20年座談會 陸委會：違反國際法

記者廖士鋒／即時報導
陸委會14日晚間回應大陸反分裂法20年座談會指出，「反分裂國家法」不僅違反國際法，更違反自由、民主及人權普世價值。圖／聯合報系資料照片
陸委會14日晚間回應大陸反分裂法20年座談會指出，「反分裂國家法」不僅違反國際法，更違反自由、民主及人權普世價值。圖／聯合報系資料照片

大陸方面14日上午舉行「反分裂國家法實施20周年座談會」，由大陸全國人大委員長趙樂際、國台辦主任宋濤等發言，對此陸委會14日晚間指，中共20年前制定的「反分裂國家法」，意圖做為併吞台灣的法律依據，其強制推動統一、甚至不排除動用武力的作法，不僅違反國際法，更違反自由、民主及人權普世價值。

陸委會指出，中共對台法律戰由來已久，近年更多次發布各種「懲獨」法令與措施，「以違反文明世界基本法律原則與侵害人權的惡法，企圖推進對台『內國化』管治及長臂管轄效力，加強對台恫嚇」。

陸委會強調，中共所謂的法律與規範對我國人毫無拘束力，更不會改變中華民國是主權國家的事實，只會嚴重傷害兩岸的正常往來，挑起兩岸人民對立，升高兩岸敵意螺旋。

同時陸委會也提及，捍衛民主、維護主權、維持自由民主的生活方式，及堅決反對台灣被中共併吞，「是台灣社會最大共識」。

陸委會指，面對中共對我國家主權的威脅，賴總統昨日已揭示台灣當前面對的5大國安威脅及17項因應策略，政府將秉持「四個堅持」與「四個不變」，強化全社會防衛韌性，全力推動「和平四大支柱行動方案」，展現全國上下團結一致反對中共併吞台灣的全民共識與決心，同時向全世界宣達我們反對中共併吞台灣的國家意志。

中共 中華民國

上一則

賴清德：中國是台灣境外敵對勢力 國台辦回應

延伸閱讀

「亞亞」鼓吹武統 陸委會：陸配危害國安 可廢台灣身分

「亞亞」鼓吹武統 陸委會：陸配危害國安 可廢台灣身分
兩岸觀光遭卡 業者怨被綁「抗中保台」列車當砲灰

兩岸觀光遭卡 業者怨被綁「抗中保台」列車當砲灰
賴清德提17策略／上海學者：兩岸將走向絕對對抗境地

賴清德提17策略／上海學者：兩岸將走向絕對對抗境地
「亞亞」鼓吹武統 陸委會：陸配危害國安 可廢台灣身分

「亞亞」鼓吹武統 陸委會：陸配危害國安 可廢台灣身分

熱門新聞

台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
央視新聞8日晚間貼出多名台灣藝人響應央視圖卡對台表態的彙整。（圖／截自微博）

多名藝人轉發「台灣必歸」 台陸委會：依兩岸條例查處

2025-03-08 11:59
日系偶像團體「Primulav」成員「佳那KANA-KANA」，擁有台大法律系學歷。(取自Threads「kanakana_primulav」)

台大法律系正妹畢業當偶像遭辱丟臉 本尊高EQ回應

2025-03-08 01:10
劉姓中配遭人檢舉網路鼓吹武統言論，遭移民署約詢三小時，她事後指移民署「侵害言論自由」。圖／取自網路

中配網紅發表武統言論 移民署廢止其在台居留許可

2025-03-11 15:07
台灣基進秘書長吳欣岱在臉書指出，像侯佩岑這樣的人「錢都她在賺，豆腐都我們被吃」圖/取自吳欣岱臉書。

侯佩岑表態「中國台灣省」遭轟：錢她在賺 豆腐我們被吃

2025-03-07 16:05

超人氣

更多 >
4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛

4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛
噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難

噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難
長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷

長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷
快檢查標籤 服用這4類過期藥物有傷身體

快檢查標籤 服用這4類過期藥物有傷身體
龍捲風凌晨襲擊洛杉磯 大樹拔起壓屋頂水淹街道

龍捲風凌晨襲擊洛杉磯 大樹拔起壓屋頂水淹街道