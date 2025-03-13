我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美洲14日凌晨月全食將長達65分鐘 各地肉眼可見

金秀賢終於認了與金賽綸交往 「情緒極度不穩定」

「亞亞」鼓吹武統 陸委會：陸配危害國安 可廢台灣身分

記者陳宥菘、翁至成／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陸配網紅「亞亞在台灣」劉振亞因武統言論遭移民署廢止依親居留許可。（圖／截自「亞亞在台灣」抖音）
陸配網紅「亞亞在台灣」劉振亞因武統言論遭移民署廢止依親居留許可。（圖／截自「亞亞在台灣」抖音）

陸配網紅劉振亞在TikTok（抖音）經營頻道「亞亞在台灣」，逾46萬人追蹤，日前遭檢舉影片鼓吹大陸武統言論，移民署約談調查，認定她言論有危害國家安全或社會安定之虞，依規定廢止在台依親居留許可。據了解，除「亞亞在台灣」，被檢舉者還包括「恩綺」、「小微」等陸配抖音帳號，移民署一併通知約談。

陸委會副主委梁文傑昨說，陸配「拿到身分也不代表可以有恃無恐」，依法仍可撤銷定居許可。梁文傑的說法表明，政府有權廢止陸配已取得的中華民國身分證。

劉女頻道遭檢舉，在影片中提及「大陸武力統一台灣，已經不需要其他理由」、「遲遲不武統」等語，移民署介入約詢，昨已寄發處分書，由於劉女在台灣有親生子女，目前並無出境確切時間。

知情人士指出，「亞亞在台灣」新聞發酵後，目前檢舉案「蜂擁而來」，包括重複的推估破百件；據透露，被檢舉者還包括追蹤人數破七點七萬人的「恩綺（在灣灣正能量）」、破14.6萬粉絲的「台灣省夫婦三個孩子（小微）」等陸配抖音帳號；恩綺在上周已完成約談程序，至於小微移民署近日將發函陳述意見。

針對處置「亞亞在台灣」，梁文傑說，政府是針對她宣揚武統台灣，這不是言論自由的保障範圍。而廢止居留許可的明確界線為何？梁文傑說，陸配宣揚統一跟很多國人宣揚統一從某角度看是一樣的，這是每個人的政治取向，不會進行限制，「但宣揚武統絕對是危害國家安全的，絕對不行」。

梁文傑說，在網紅「統戰紀錄片」出現的台籍買辦林金城，因有大陸身分已遭註銷台灣戶籍。政府近期已撤銷逾10人台灣身分。

梁文傑坦言，近期相關機關收到檢舉案件蠻多的，應該都在審理當中。陸委會跟移民署的信箱和電話是公開的，民眾要檢舉都是從這兩個管道。他說，確實有看到一些比較「令人矚目」的個案，把抖音、YouTube影片刪除，「從某個角度看，如果政府有所作為，大家就會比較知道界線在哪裡」。

陸委會定期會舉辦關懷陸配活動，過去及未來是否向其宣導禁止在台灣發表武統言論？梁文傑說，陸委會從來不會跟陸配說在政治上面要怎樣，或是有什麼界線，這不是陸委會的陸配關懷任務。凡是跟陸委會經常接觸互動的陸配，基本上對於台灣都是支持跟認同，像是「亞亞在台灣」這樣傾向的人，可能就不會來陸委會的活動。

抖音

上一則

為母投保千萬 台男疑蓄意撞橋墩害死她

下一則

賴清德宣布恢復軍事審判 國民黨團提公投反制

延伸閱讀

台中氣爆案2歲澳門女童逝世 陸委會：深感遺憾

台中氣爆案2歲澳門女童逝世 陸委會：深感遺憾
「兩岸條例」將大修納管陸居住證？陸委會：議題之一

「兩岸條例」將大修納管陸居住證？陸委會：議題之一
再拒上海團赴台 陸委會酸北市府：敲鑼打鼓申請就要准？

再拒上海團赴台 陸委會酸北市府：敲鑼打鼓申請就要准？
海軍士兵自主通報持大陸身分證 陸委會：保留台灣身分

海軍士兵自主通報持大陸身分證 陸委會：保留台灣身分

熱門新聞

台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
央視新聞8日晚間貼出多名台灣藝人響應央視圖卡對台表態的彙整。（圖／截自微博）

多名藝人轉發「台灣必歸」 台陸委會：依兩岸條例查處

2025-03-08 11:59
日系偶像團體「Primulav」成員「佳那KANA-KANA」，擁有台大法律系學歷。(取自Threads「kanakana_primulav」)

台大法律系正妹畢業當偶像遭辱丟臉 本尊高EQ回應

2025-03-08 01:10
劉姓中配遭人檢舉網路鼓吹武統言論，遭移民署約詢三小時，她事後指移民署「侵害言論自由」。圖／取自網路

中配網紅發表武統言論 移民署廢止其在台居留許可

2025-03-11 15:07
台灣基進秘書長吳欣岱在臉書指出，像侯佩岑這樣的人「錢都她在賺，豆腐都我們被吃」圖/取自吳欣岱臉書。

侯佩岑表態「中國台灣省」遭轟：錢她在賺 豆腐我們被吃

2025-03-07 16:05

超人氣

更多 >
不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個
佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺

佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺
4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛

4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛
噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難

噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難
房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市

房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市