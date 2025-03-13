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首支罷免影片上架 影視界籲：為台灣未來倒垃圾

記者廖福生／即時報導
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楊力州導演。圖／Taiwan Action提供
楊力州導演。圖／Taiwan Action提供

台立法院藍白立委狂刪政府各部門預算，引爆各界怒吼，全台大罷免潮已烽火遍野。在導演楊力州登高一呼之下，百餘位台灣影視工作者紛紛響應，喊出「Taiwan Action影片計畫」作為行動代號，於13日中午推出首支罷免影片，希望透過影片提醒民眾：「為了讓台灣更好，對於阻礙台灣進步、危害台灣未來的不適任民意代表，就是要以罷免的實際行動為台灣『倒垃圾』！」

影片來源：youtube/TAIWAN ACTION

藍白立委於一月間以違反民主程序的暴力手段，大幅刪除及凍結政府年度總預算，不僅嚴重破壞民主體制運作，許多政府部門業務更已近乎癱瘓，民眾權益直接受損，並因危及國防戰力而引發國際關注，戕害台灣形象。

紀錄片導演楊力州於一月間發文號召影視同業，一同參與支援罷免團體的影片拍攝行動，立刻獲得大量不同領域的影視工作者報名無償支援，目前人數已超過百人，其中三金得主總計超過20座金馬、金鐘和金曲獎。

而13日率先推出的首支影片，由廣告導演盧建彰執導，鎖定第二階段罷免連署作為引爆時機。影片以台灣民眾最熟悉的日常行為「倒垃圾」為題，提醒民眾必須付出實際行動才能除舊布新。盧建彰表示：「民意代表若無法代表民意，就是失格，就不該在那位置上。人民高於政黨，人民是主人。歷史告訴我們，你不處理問題，問題會處理你。」

楊力州表示，在這次史無前例的合作拍攝行動中，為尊重每位志願者的專業與付出，僅針對契合罷免命題進行溝通協調，創意發想則完全放手給予每位導演自由空間。在這場去中心化的集體行動中沒有明星，每個人的身分都是愛護台灣的人。

盧建彰導演。圖／Taiwan Action提供
盧建彰導演。圖／Taiwan Action提供
影片以台灣民眾最熟悉的日常行為「倒垃圾」為題，提醒民眾必須付出實際行動才能除舊布...
影片以台灣民眾最熟悉的日常行為「倒垃圾」為題，提醒民眾必須付出實際行動才能除舊布新。圖／Taiwan Action提供

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