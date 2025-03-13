我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛

房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市

藍白指賴清德搞戒嚴 綠：與敵人異口同聲

中央社台北13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片

民進黨發言人吳崢今天表示，台灣總統賴清德提到將全面檢討修正軍事審判法，結果藍白陣營不約而同跳出來，抹黑賴清德是準備要搞戒嚴，藍白覺得台灣越亂，對藍白越有利，總是和台灣的敵人異口同聲。

賴清德今天召開國安高層會議，會後發表談話表示，將全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度，處理現役軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事犯罪的刑事案件。未來現役軍人觸犯陸海空軍刑法之軍事犯罪案例，將交由軍事法院審理。

吳崢晚間透過臉書表示，賴清德提出軍審制度修法改革，是因為中國持續針對國軍進行打擊。據統計，2024年檢調起訴的共諜案件已經比2021年成長3倍，且高達66%的共諜案被起訴者是退役與現役軍人；中國處心積慮滲透、破壞國軍戰力，是台灣民眾歷歷在目，且當下立即的威脅。

吳崢說，賴清德全力守護台灣，結果在野黨又跳腳，不約而同跳出來抹黑賴清德準備要搞戒嚴。每當賴清德承擔守護台灣的責任，勇於推動改革來捍衛民主與自由時，藍白一定會跳出來扯後腿。

吳崢表示，2024年到現在，台灣民眾赴中就有71人遭留置、盤查、關押，去年3名一貫道人士在廣東被抓失聯，到現在還沒放出來，「藍白向中國抗議過沒有？沒有。」

吳崢說，中國恣意抓捕台人，羅織罪名的時候，藍白不吭聲。政府要修法反滲透，藍白就跳腳。中國外交部今天也嗆「台灣沒有什麼總統」，前總統馬英九的員工蕭旭岑，卻沒有出來幫台灣、幫前總統講話。

吳崢指出，藍白覺得台灣越亂，對藍白越有利，所以總是和台灣的敵人異口同聲，藍白心裡想看到的，就是台灣陷入混亂。

賴清德 戒嚴 馬英九

上一則

台中氣爆案2歲澳門女童逝世 陸委會：深感遺憾

下一則

首支罷免影片上架 影視界籲：為台灣未來倒垃圾

延伸閱讀

回應賴清德講話 國台辦：玩火者必自焚

回應賴清德講話 國台辦：玩火者必自焚
賴清德定調中國是境外敵對勢力 對外宣示台反併吞意志

賴清德定調中國是境外敵對勢力 對外宣示台反併吞意志
賴清德端出17項策略 學者：台灣進入「準戰爭時期」

賴清德端出17項策略 學者：台灣進入「準戰爭時期」
昨是今非…民進黨昔主張取消「軍事審判」賴清德轉彎恢復

昨是今非…民進黨昔主張取消「軍事審判」賴清德轉彎恢復

熱門新聞

台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
央視新聞8日晚間貼出多名台灣藝人響應央視圖卡對台表態的彙整。（圖／截自微博）

多名藝人轉發「台灣必歸」 台陸委會：依兩岸條例查處

2025-03-08 11:59
日系偶像團體「Primulav」成員「佳那KANA-KANA」，擁有台大法律系學歷。(取自Threads「kanakana_primulav」)

台大法律系正妹畢業當偶像遭辱丟臉 本尊高EQ回應

2025-03-08 01:10
劉姓中配遭人檢舉網路鼓吹武統言論，遭移民署約詢三小時，她事後指移民署「侵害言論自由」。圖／取自網路

中配網紅發表武統言論 移民署廢止其在台居留許可

2025-03-11 15:07
台灣基進秘書長吳欣岱在臉書指出，像侯佩岑這樣的人「錢都她在賺，豆腐都我們被吃」圖/取自吳欣岱臉書。

侯佩岑表態「中國台灣省」遭轟：錢她在賺 豆腐我們被吃

2025-03-07 16:05

超人氣

更多 >
佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺

佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺
蛋價開始暴跌30% 南加好市多為何仍缺貨

蛋價開始暴跌30% 南加好市多為何仍缺貨
金賽綸生前最後露面 24歲為還債「滿頭白髮」超憔悴

金賽綸生前最後露面 24歲為還債「滿頭白髮」超憔悴
不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個
旅客機上毆打踢飛空服員 飛機折返降落前詭異吞念珠

旅客機上毆打踢飛空服員 飛機折返降落前詭異吞念珠