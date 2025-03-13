賴清德定調中國是境外敵對勢力 對外宣示台反併吞意志

為因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅，總統賴清德（圖）13日召開國安高層會議討論應對策略，並於會後在總統府敞廳發表談話。中央社

台總統賴清德 今天召開國安高層會議，提出因應中國5大國安威脅所採取17項策略。知情人士指出，賴清德首度定調中國為「境外敵對勢力」，並提出全面性精進與推動國安法制工作，目的是在不侵犯人權下，建構全方位的國家安全網路，並對外宣示台灣反併吞的堅定國家意志。

賴清德今天召開國安高層會議，知情人士指出，賴清德從去年520就任至今即將滿300天，這段期間總統不斷向對岸釋出橄欖枝與善意，但解放軍 機解放軍艦擾台、認知作戰等手法不斷推陳出新，讓總統決定推動國安法制化改革，並於27日擇定台南市舉行全社會防衛韌性小規模演練，盼從政府到民間、再到每一位國民，建構全方位的國家安全網路。

知情人士分析，賴清德在上次的國安高層會議已表示，新的一年將優先推動3大工作，其中一項是「推動國安法制改革」，防止中國統戰、滲透及認知作戰對國安的危害，並擴大國家安全網建置，這次國安高層會議主題「因應中國統戰滲透」，即是化為具體行動。

知情人士指出，賴清德的會後談話有3重點，第一，賴清德是首位定調中國為「境外敵對勢力」的總統。總統的談話是以台灣法律為根基，依「反滲透法」第2條規定，定義中國為危害中華民國 主權的「境外敵對勢力」，並闡述因應的17項具體作為。

知情人士說，第二，賴清德重申「台灣是主權獨立的民主國家」、「名字稱中華民國或台灣、中華民國台灣」，「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，是回擊中方「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分」等發言，以及「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」的現狀描述，並清楚表明，中華民國台灣的前途必須由2300萬台灣人民決定，這才是台灣人要捍衛的現狀。

知情人士指出，第三，賴清德談話不著眼於「反分裂國家法」20周年，而是談「二戰勝利80周年」，與中共政府視角截然不同，賴清德提二戰80周年，目的是重申「團結能戰勝極權」意涵。

知情人士表示，賴清德提及全面性精進與推動國安法制工作，例如讓過去處於模糊地帶、無法可管的在台協力者行為，未來有法律規範可罰，並將宗教交流、立委、藝人文化工作者、村里長等納入規範，此舉亦是呼應國際各民主國家都加嚴對中滲透管制的趨勢。

知情人士指出，賴清德的宣示具有3用意，首先是政府藉由法制工作進行公眾溝通，凝聚對國家安全的共識及界線。

其次是保護台灣各行各業、各群體都不受中共脅迫，知情人士說，總統提出透過提升本土文化競爭力，讓演藝工作者無需輸誠，強化學生對中國統戰識讀教育與辨識認知作戰能力；陸海空軍刑法增訂「對敵人效忠」罰責，不容軍人對國家忠誠義務有任何灰色地帶等，目的是建構國家安全網絡。

知情人士表示，最後是總統透過會議形式，向台灣人民報告、對內進行社會溝通，讓台灣社會更清晰國家面臨種種威脅的全貌，對外則持續向國際社會表達台灣反併吞的堅定國家意志。