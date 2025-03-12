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藍白封殺覆議案 民進黨：全台宣講展現民意

中央社台北12日電
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民進黨協助大罷免動起來，將啟動下鄉宣講總預算。圖／聯合報系資料照片
民進黨協助大罷免動起來，將啟動下鄉宣講總預算。圖／聯合報系資料照片

台灣藍白否決行政院所提2025年度中央政府總預算及財政收支劃分法2項覆議案，民進黨人士今天說，這坐實國會亂象必須改革，包括行政院長卓榮泰、民進黨秘書長林右昌將親上火線巡講、捍衛國家預算，以「人民是頭家」號召群眾展現民意。

民進黨預計從15日起啟動8場「人民是頭家」政策宣講會，由卓榮泰領軍的行政團隊、地方民代、百工百業輪番上陣，首發場從台中市出發、新北場壓軸。林右昌明天將召開「人民是頭家」政策宣講啟動記者會，正式公布場次。

民進黨人士今天表示，下鄉宣講的系列計劃，從農曆年前就密切討論，府院黨討論完後，黨中央規劃執行，極少數黨部主管參與的黨部作戰群組也早已成立。

黨內人士說，府院黨高層年前針對總預算、財劃法修惡等狀況，早有密切因應，評估總預算無法算出精確數字、後續必須提覆議等情境和時間推算，配合立法院議程反覆沙盤推演。

他表示，預算進程與罷免連署有很大連動，因為總預算亂刪影響台灣重大，點燃大罷免怒火，民進黨在第一階段高度尊重公民團體自主性，林右昌並多次強調黨中央沒介入，不僅是尊重公民團體動能，也讓國民黨遲遲無法把罷免案直接升級為政黨對決。

黨內人士說，民進黨拒絕落入陷阱、讓國民黨主席朱立倫有藉口發起大動員，甚至錯失機會；當2月初公民團體罷免藍委連署陸續送案後，國民黨派出幾名朱家軍青年急追，卻再度落入「黨工連署對上志工連署」的窘境，以「34比0」點燃國民黨內戰火。

黨內人士表示，總統賴清德與林右昌掌握時程，但一直保持低調，雖有人不諒解，但更要避免計劃提前曝光，讓國民黨「撿到槍」。

他說，如今總預算覆議被藍白聯手封殺，坐實國會亂象必須改革的事實，府院黨大將包含卓榮泰、林右昌親上火線全國巡講、捍衛國家預算，並以「人民是頭家」號召群眾展現民意。

民進黨 國民黨 罷免

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