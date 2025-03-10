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陸生說「中國台北」遭約談 馬英九：盼高抬貴手避寒蟬效應

記者李隆揆／台北11日電
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前總統馬英九（左）10日親赴移民署，說明去年大陸高校師生團來台有無違反相關規定，在抵達後他向媒體記者表示，他呼籲賴清德政府不要用政治的手段阻斷兩岸青年交流。(記者許正宏／攝影)
前總統馬英九（左）10日親赴移民署，說明去年大陸高校師生團來台有無違反相關規定，在抵達後他向媒體記者表示，他呼籲賴清德政府不要用政治的手段阻斷兩岸青年交流。(記者許正宏／攝影)

馬英九基金會去年底邀請中國大陸師生到台參訪，陸生恭喜中華隊奪冠時脫口「中國台北隊」惹議，內政部發函請基金會陳述意見，前總統馬英九與馬英九基金會執行長蕭旭岑昨赴移民署說明，受訪時皆說：「希望賴清德總統高抬貴手」。

馬英九說，親自到內政部移民署說明，是希望賴政府不要用政治力量與行政手段，阻斷兩岸青年交流珍貴機會，這不利兩岸和平穩定，也不符合台灣民眾利益。

馬英九表示，上海復旦大學二年級學生宋思瑤，接受媒體訪問時恭喜中華隊拿到棒球世界冠軍，脫口說出「中國台北」隊，是大陸地區普遍用語，相信絕大多數台灣民眾都能相信，她當時並無貶抑台灣惡意，而是真心恭喜我們的棒球隊獲得世界冠軍。

馬英九說，相信賴總統不會和一位20歲的大陸女學生錙銖必較，希望賴政府能高抬貴手，不要處分馬英九基金會，否則將會產生不必要寒蟬效應，讓其他台灣民間單位更加不敢邀請大陸團體來台，這會嚴重影響兩岸民間交流，對台灣並無好處。

蕭旭岑說，移民署約兩周前行文要求馬英九基金會到移民署，針對陸生團訪台一事表達意見，移民署主要是配合陸委會、國安會、賴清德總統執行；如同馬前總統所說，希望賴清德總統高抬貴手，不要因無心言論對一個20歲女學生政治追殺。事發至今三個月，聽一些看不下去的官員說，陸委會要對馬英九基金會做出兩年的處分，禁止邀請大陸團體訪台，等於下次總統選舉前都不能邀請任何陸團訪台，若傳聞屬實，這代表台灣即將進入絲毫沒有言論自由、兩岸交流全面封殺的階段，這絕對不是正面的訊息。

內政部則強調，兩岸交流活動應秉持相互尊重、對等尊嚴原則，以維護兩岸健康有序交流，勿有矮化台方行為或用語，邀請單位及大陸人士均應遵守相關規定及遵行交流本意。

馬英九 移民 賴清德

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