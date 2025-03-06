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台積電擴大對美投資 國民黨團：總統將危機講成驕傲

中央社台北6日電
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台積電宣布赴美擴大投資，總統賴清德（左）6日與台積電董事長魏哲家（右）召開記者會。中央社
台積電宣布赴美擴大投資，總統賴清德（左）6日與台積電董事長魏哲家（右）召開記者會。中央社

台積電宣布赴美擴大投資，總統賴清德今天偕同台積電董事長魏哲家召開記者會對外說明。國民黨立法院黨團表示，台積電淪為美積電，賴清德把國家重大危機講成台灣驕傲，政府在談判過程中毫無角色，美國政府把賴政府視為空氣。

台積電宣布赴美擴大投資，賴清德今天下午偕同魏哲家召開記者會時表示，這是台積電的時刻，也是台灣的時刻，更是台美關係歷史性的時刻；每次台積電的布局都會更因而更壯大、更有競爭力，也成就台灣更大的實力。

國民黨團透過新聞稿指出，台積電淪為美積電，賴清德把國恥、國家重大危機講成台灣驕傲，台積電在擴大投資過程中未得到任何課稅豁免，以及投資補貼的具體承諾；政府在談判過程中毫無角色，美國政府把賴政府視為空氣，政府對美工作是徹頭徹尾的失敗，完全無法對民眾交代。

國民黨團表示，賴清德坐視外國政府掏空台灣「護國矽盾」，全台高科技產業面臨空洞化危機，還以話術自我感覺良好，把國恥講成全球布局多元投資，中華民國有如此總統，這才是全民的悲哀。

國民黨團指出，台積電出走在美國設立先進製程的1.6奈米廠，將帶動全台高科技產業供應鏈的大外移，未來台灣還剩下什麼，台灣未來要靠什麼促進產業升級及維繫台海安全。

國民黨團認為，台積電是台灣的護國神山，現在美國把全台最重要、最先進的高科技資產，整批強迫輸出、強迫外移，當美國坐擁晶片技術及產能，中華民國在國際競爭及區域安全博弈中，還有什麼籌碼，這就是實實在在的出賣台灣，出賣台灣未來生存發展的空間。

國民黨團指出，要五問賴清德，台積電出走後，美國對台灣安全承諾在哪裡；台灣可否免於貿易戰、關稅戰；台灣半導體未來的優勢在哪裡；國安評估為何；國安對策是什麼。

國民黨團說，如果什麼都沒有，那賴清德的治國方案，「窮的只剩全台大罷免嗎？追殺在野黨、追殺在野政治人物嗎？」

台積電 賴清德 國民黨

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