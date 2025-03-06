我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴菲特果然神準 美股暴跌前已大減持股

國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪才能達預算目標

台積電為何加碼美國投資？魏哲家6大關鍵問答

中央社台北6日電
台總統賴清德(左)與魏哲家共同召開記者會。(歐新社)
台總統賴清德(左)與魏哲家共同召開記者會。(歐新社)

台積電將對美國再投資至少1000億美元，外界關注如何保留台灣半導體核心競爭力、是否面臨政治壓力以及會不會排擠在台灣的投資計畫，台積電董事長魏哲家針對6大關鍵提問一一說明。

台總統賴清德與魏哲家今天共同召開記者會，魏哲家說，美國生產線到明年已經全滿，2027年要蓋的生產線也已經被訂，擴大美國投資是為了滿足客戶需求，並非為了補貼，台積電只要求公平，不怕競爭。他也強調，美國投資計畫不會影響台灣投資，在台灣要蓋11條產線還是不夠，已請賴清德幫忙多找土地。

台積電擴大美國投資原因？

魏哲家表示，台積電到台灣以外的每個地方蓋生產線，都是為了客戶的需求，從來沒有違背過。4年前台積電赴美投資，是因為美國客戶需求，現在加大投資，是因為美國客戶需求量非常大。

在這次重大投資前，台積電做過非常多分析，與所有客戶都溝通過，結果發現台積電目前在美國擴展計畫不夠，無法滿足他們的需求，因此內部開始討論，「那麼貴的地方，為什麼要擴展生產線」，客戶需求永遠是台積電最大的考量。

美國客戶需求多大？

魏哲家說，美國生產線到現在為止已經全滿，明年也滿了，後年要蓋的生產線也已經被訂了。當然台積電也有其他考量，例如成本、當地人才、當地水電，都盡量與當地政府合作，並與當地大學合作培育更多人才。

他說，台積電在台灣也是這樣做，感謝台灣政府，讓台積電在水、電、土地和人才方面沒有後顧之憂。

為何要在美國蓋研發中心？

魏哲家指出，台積電在全世界的生產線與對手不同，台積電的生產線投產後，會自己努力研發繼續前進，每一年都在進步，「我不客氣地講，我的對手沒有這方面功力」，他們所有前進都要放在研發。台積電每條生產線的製程改進人員，都可以稱作研發人員，「這是我們很大的優勢」。

舉例來說，台積電5奈米是真正的研發人才做出來的，4奈米是生產線人員做出來，3奈米是研發人才做出來，N3P是生產線人員做出來。能讓生產線繼續往前進，就是研發人員。

魏哲家也進一步解釋「生產線研發人員」與「真正研發人員」的不同，台積電正在計畫做到1.0奈米，是真正的研發人員在做，目前約有1萬人，是台積電往前進的中心，需要相當大的努力，不是生產線可以做得出來。

台積電希望利用當地人才，其實美國人才很好，無論客戶需要台積電去哪裡，從一開始生產就要靠自己，不必靠台灣支持往前進，這是台積電每一條生產線都有的特性。

美國擴大投資會影響台灣投資？

魏哲家表示，美國擴大投資1000億美元的計畫，不會影響台灣投資，台灣要蓋的生產線還是不夠，已請賴清德幫忙多找一些土地，讓台積電可以蓋生產線。

他說，只要有做人工智慧（AI）的客戶，都來找台積電，要台積電承諾很大的數字，「我沒辦法」，因為土地還有一些問題，幸好賴清德答應幫忙。在往後幾年，台積電會有十幾條生產線，一定要繼續投資，即使加上1000億美元的美國投資，按照台積電的預期，還是不夠，當然也要看對手怎麼做。

台積電有獲得美國政府承諾租稅優惠或其他補貼？

魏哲家直言，「我只要求公平」，無論對他個人或整個台積電員工都一樣，「我們不怕競爭」，無論在哪個地方蓋生產線，「我們永遠是最棒的」，不是因為補助才去，而是因為客戶的需求。

他說，台積電之所以能夠成功，是因為與客戶互相配合、互相努力，台積電有很多技術的進步，是跟客戶討論出來，客戶也信任台積電。台積電創辦人張忠謀曾講過Great Alliance（大聯盟）的概念，台積電與供應商及客戶全部聯合起來，進步特別快，這是台積電能贏別人的原因。

如何確保核心競爭力根留台灣？

魏哲家以2奈米的生產流程為例，他很感激台積電研發人員做出相關技術，但還不夠好，因為量不夠大，所有技術必須經過量的考驗才算完成，就像張忠謀所說，要有經驗曲線，才有辦法進步。

魏哲家表示，新製程經過優化之後，才真正交給生產線，生產線拿到技術還要再改進，過程中又改機器，這不像換一個品牌的電冰箱重新插電就好，機器底下管線全部都要改，直到真正生產後還在改，改完之後才有能耐把一個生產線擴展到2、3個生產線，其中包含擴展到美國的生產線。

台積電 魏哲家 賴清德

上一則

前藝人李威所涉精舍命案 3女疑串證羈押禁見

延伸閱讀

逃不過？美媒：川普仍要對台晶片加稅 包括裝台晶片用品

逃不過？美媒：川普仍要對台晶片加稅 包括裝台晶片用品
新聞評論／台積電「懷璧其罪」的被迫選擇 暴露賴政府無能

新聞評論／台積電「懷璧其罪」的被迫選擇 暴露賴政府無能
台積電大手筆五個No.1 拉高長期股東權益

台積電大手筆五個No.1 拉高長期股東權益
台積電擴大在美投資 賴清德曾訪張忠謀、魏哲家、林全

台積電擴大在美投資 賴清德曾訪張忠謀、魏哲家、林全

熱門新聞

曾任台陸軍上校的張憲義，近日接受有線電視新聞網專訪，談論當年擔任中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。（記者程嘉文／攝影）

他終結台灣核武夢 張憲義罕見接受CNN專訪：不後悔向美通風報信

2025-03-01 23:00
犯下井口真理子命案的劉學強。圖／聯合報系資料照

日本女大學生遊台遭分屍…斷頭夜夜索命 兇手被迫認罪

2025-02-25 14:32
台北榮總。（聯合報系資料照片）

2025全球前250強醫院 台灣這家擠掉台大唯一上榜

2025-02-26 19:33
前金管會副主委鄭貞茂(左)、前駐菲代表徐佩勇(右)。(本報資料照片)

台政壇鹹濕？前金管會官員婚外情互傳下體照 駐菲前代表襲胸女祕書

2025-02-26 20:33
薛楷莉分享在美國當護理師的感想。(摘自臉書)

台前主播赴美當護理師 年薪是台灣醫界的4倍

2025-02-28 19:10
台北101大樓被閃電擊中瞬間的畫面。(擷自X@ABC News)

台北101遭雷擊畫面震撼 ABC News也報導了

2025-03-05 20:22

超人氣

更多 >
這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元
德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治
轉型失敗？ 白鹿素顏、戴牙套演年代劇 卻因「這個理由」被吐槽…

轉型失敗？ 白鹿素顏、戴牙套演年代劇 卻因「這個理由」被吐槽…
不是詐騙 華女接2萬元IRS罰款 兩年後才知原因

不是詐騙 華女接2萬元IRS罰款 兩年後才知原因
川普旅行禁令回歸 擬下周禁止這2國人入境美國

川普旅行禁令回歸 擬下周禁止這2國人入境美國