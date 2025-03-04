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台積電在美設研發中心變「美積電」？前經長：台矽盾不保

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尹啟銘指出，研發中心目的是最新製程，現在到美國去，以後最先進就不是在台灣，而是在美國。(美聯社)
尹啟銘指出，研發中心目的是最新製程，現在到美國去，以後最先進就不是在台灣，而是在美國。(美聯社)

台積電宣布千億美元的擴大在美投資案，半導體專家表示，投資計畫涵蓋設立研發中心，反映台積電向川普政府提出的投資案不是開空白支票。至於是否會讓台積電變成「美積電」，則需密切注意台積電美國研發中心未來的定位及研發方向，如是前段製程的研發，未來1.4、1.6奈米乃至更先進製程，就不一定要在台灣做，衝擊就相當大，「台灣矽盾就要失去防護力」。

台積電董事長魏哲家先前表示，「台積電變美積電，門都沒有」，原因是台積電最先進製程的量產必須緊跟著研發，一定會在台灣先量產；且台積電最先進製程絕對會根留台灣。

但言猶在耳，時隔不到兩個月，台積就宣布將在美設研發中心，引發網友狂酸，像是「台積電最後真的連門都沒有，直接變美積電」、「連研發中心都保不了，整碗被端走」。

不過，本報系聯合報報導，熟悉半導體產業的專家分析，台積電宣布的投資計畫，因為是台積電獨資進行，不會變成美積電，技術也不會外流，也不會掏空台灣。至於這次提出的投資計畫，雖然包括研發中心，但研判與台灣的研發中心定位不同。

台北中國時報報導，台灣前經濟部長尹啟銘表示，這件事對台積電有三項不利影響，首先是排擠在台建廠資金，導致第二產能減少，最後是盈餘利潤縮減。再來從台灣角度看，形成國家安全、經濟安全雙重損失。

尹啟銘指出，因為研發中心目的是最新製程，現在到美國去，以後最先進就不是在台灣，而是在美國。以前12吋晶圓要到台積南京廠生產，民進黨呼天搶地抗議，現在最先進都要過去，民進黨怎麼就不講話。

他表示，很多人肯定這是全球布局，可是去全球不是要把最先進、核心製程移到國外，「地緣政治衝突下，台灣最倚賴的就是晶片，現在都拱手讓人，我們手上還剩什麼？」

台積電則表示，擴大美國投資，主要是因應客戶需求，以達到生產製造經濟規模，目前在台投資計畫不變，對日本、德國投資計畫也會持續進行，並強調公司的股利政策不變，未來將繼續致力於年度和季度的基礎上，實現可持續且穩定成長的每股現金股利。

台積電

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