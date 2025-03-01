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美智庫：中國犯罪集團滲透南太 企圖動搖台帛邦交

中央社雪梨1日專電
台灣總統賴清德（右）2024年12月在帛琉受到帛琉總統惠恕仁的接待。（美國聯合通訊社）
台灣總統賴清德（右）2024年12月在帛琉受到帛琉總統惠恕仁的接待。（美國聯合通訊社）

美國智庫「太平洋經濟學」（Pacific Economics）指出，具中國背景的跨國犯罪集團正透過投資帛琉度假村與土地開發案，在當地從事犯罪活動；這些組織更被中國政府利用來推動政治目的，企圖動搖台帛邦交

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）去年成功連任後，重申台帛邦交穩固，台灣正積極推動兩國經貿合作與投資，但商業投資也成為中國滲透帛琉及其他南太平洋島國的手段。

專家警告，部分具中國背景的投資公司與跨國犯罪有關，其在帛琉的投資可能對當地經濟安全帶來風險。

「太平洋經濟學」一份報告示警，據中國背景的跨國犯罪集團正以在帛琉投資豪華度假村及土地開發案為名，於帛琉註冊公司，卻在當地從事洗錢、賭博、詐騙等非法活動。

報告舉例，中國商人陳志創立的「太子集團控股」（Prince Group）近期在帛琉投資多項度假村與房地產項目。而「太子集團控股」是柬埔寨大型企業集團之一，曾被中國政府及「自由亞洲電台」指控涉及洗錢、線上賭博、網路詐騙等犯罪行為。

此外，報告指出，太子集團在帛琉的投資案多集中於關鍵基礎設施附近，如科羅港（Koror Port）、帛琉國際機場與雷達站，且享有長達99年的土地租期。

「太平洋經濟學」建議帛琉政府完善投資環境，強化經濟韌性，防堵高風險投資，並鼓勵正向投資，例如台灣在帛琉投資飯店、澳洲對帛琉的太陽能電廠投資，以及美國在帛琉的基礎建設投資等，都是正向投資案例。

此外，跨國犯罪集團滲透帛琉商業活動，也恐影響台灣僅存的3個南太平洋邦交國，進一步威脅台灣的外交關係。

「太平洋經濟學」聯合創辦人貝克（Jarod Baker）告訴中央社記者，由於台帛有邦交關係，中國外交部無法直接介入帛琉，會利用被認為有利於國家利益的跨國犯罪組織，推動其政治目的。

貝克指出，這些跨國犯罪組織被中共當局用來發展當地關係，並暗中輸送資金與人員，手法包括註冊公司、成立友好組織、透過內容共享協議滲透當地媒體，甚至派遣中國支持的政黨「致公黨」遊說帛琉政府改變對台政策。

他舉例，一名解放軍海軍退役軍官Wang Jizhang（音譯：王繼章）在帛琉註冊成立「亞太國際工業公司」（Asia Pacific （Palau） International Industrial Co. Ltd），實則為中國在帛琉發聲、擴大影響力。

他指出，這名中共退役軍官還曾邀請帛琉政治人物訪問中國，並接受澳門商人「崩牙駒」（原名尹國駒）接待。「崩牙駒」與中國關係密切，因在帛琉等地進行不法投資，2024年遭美國財政部制裁。

貝克強調，雖然政治與跨國犯罪組織通常是中國影響力的初步切入點，但「商業」才是中國達成國家戰略目標的關鍵工具。在帛琉，中國還透過其他影響力系統推動統一進程，並試圖掌控該國戰略據點。

投資 邦交 中共

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