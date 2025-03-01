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延續柯文哲「1日北高」 黃國昌：主席在看守所內可感受到

記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（中）帶領黨延續前主席柯文哲「一日北高」活動。記者張曼蘋／攝影
民眾黨主席黃國昌（中）帶領黨延續前主席柯文哲「一日北高」活動。記者張曼蘋／攝影

民眾黨主席黃國昌今清晨帶領黨延續前主席柯文哲「一日北高」活動，稍早表示，最重要是柯在裡面可以感受到，「從他一個人變成了一群人」，繼續延續一日北高的傳統跟精神。至於今228對柯家意義重大，黃說，過去柯的祖父走過白色恐怖年代，「沒想到柯主席自己陷入另一種綠色恐怖。」

黃國昌昨日清晨3時許與立委黃珊珊、立法院黨團主任陳智菡、新北市議員陳世軒、宜蘭縣黨部主委陳琬惠、副秘書長許甫、新聞部主任吳怡萱等部分黨公職從台北看守所集合，出發前往關渡宮。

黃國昌受訪時表示，其實早上從土城看守所出發時，心情很複雜，相信不僅僅是他，所有民眾黨的支持者、所有阿伯支持者，相信大家的心情都是一樣，不過最重要是，就是主席在裡面可以感受得到，「他知道，從他一個人變成了一群人，繼續延續他的北高一日這樣的傳統跟精神，我相信主席知道了，應該會覺得很高興。」

至於228對柯家意義重大，黃國昌表示，相信大家應該都可以感受到柯家人所歷經的巨大傷痛，從過去柯文哲的祖父走過白色恐怖的年代，結果沒想到，現在柯文哲自己陷入另外一種綠色恐怖，對於柯家人而言，相信見證台灣的歷史，但大家共同關心的是，台灣怎麼樣可讓民主能更昇華，「而不是在號稱民主進步黨的主政之下，反而越來越退步。」

黃國昌說，前天開庭時相信有在法庭旁的人，完全都可以感受到柯文哲家人巨大的悲傷，跟其對於檢察官展現出來的態度，完全沒有辦法理解，相信不管是政治還是法律，都不能脫離最基本的人性，無論如何民眾黨全黨上下，絕對不會讓柯家人孤單，會陪柯家人一起面對接下來的所有挑戰。

對於柯媽在法庭上透露柯爸過世前曾掛念柯文哲？黃國昌指出，前天法庭上大家聽到那段話，每個人都為之鼻酸，因為真的不知道怎麼跟柯爸解釋他兒子跑到哪裡、現在在什麼地方。

黃國昌表示，過去幾個月，他個人也遭遇人生中非常多事情，除了黨、國家的事情、自己家裡也面臨父親的離去，有時候想一想，覺得是不是應該要多花一些事情來陪爸爸，也因為這個樣子，「我充分能夠理解柯文哲主席的心情。」

現場媒體追問檢方或看守所是否有透露柯文哲奔喪訊息，黃國昌說，從過去到現在，不會提供任何有關於這樣的訊息。

民眾黨主席黃國昌（中）帶領黨延續前主席柯文哲「一日北高」活動。記者張曼蘋／攝影
民眾黨主席黃國昌（中）帶領黨延續前主席柯文哲「一日北高」活動。記者張曼蘋／攝影
民眾黨主席黃國昌（中）帶領黨延續前主席柯文哲「一日北高」活動。記者張曼蘋／攝影
民眾黨主席黃國昌（中）帶領黨延續前主席柯文哲「一日北高」活動。記者張曼蘋／攝影

黃國昌 柯文哲 民眾黨

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