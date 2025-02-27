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衛福部視察急診 遭踢爆作假「高層下令挪走待床病人」

記者賴昀岫／即時報導
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衛福部長邱泰源出席健康台灣推動委員會會後記者會，針對急診塞爆說明。(記者侯永全／攝影)
衛福部長邱泰源出席健康台灣推動委員會會後記者會，針對急診塞爆說明。(記者侯永全／攝影)

台灣急診大塞車引爆基層怒火，衛福部長邱泰源日前「突襲」五家醫院急診，卻遭踢爆「作假」，事先早已接到訊息，為了「做戲五分鐘」，就有醫院高層下令在一小時內挪走近20床的急診病人，硬是「塞」到不同科別病房、隔離病房，製造急診待床緩解的假象。

「幹話官員根本不知人間疾苦，只會造假騙人。」台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳以北市聯合醫院和平院區為例，醫院中午收到通知，部長約在2點半蒞臨指導，院方在一小時內將急診室裡近20名躺床的急診病人推至其他病房，「這是要操死誰」？

陳玉鳳說，接到部立台北醫院護理人員投訴，長官接到通知後，下令在一個小時之內將急診待床的病人全部塞至病房，能塞就先塞；作假的政府、作假的政策、作假的醫院、作假的院長，全部都是假的。

藍委陳菁徽也爆料，有醫院甚至得借用其他科別的病床，連安排視察的護理站都窗明几淨，痛批簡直是把「綠色通道變綠官通道」。

陳菁徽指出，衛福部次長林靜儀九年前曾高喊「長官嘴裡有空床，重症病患卻躺在急診室」，如今進到衛福部當官，卻對護理人力危機避重就輕，甚至輕蔑回應「你這個小腦袋」，令人憤怒。

對此，截稿前未能取得衛福部回應。

賴清德總統昨主持「健康台灣推動委員會」第三次會議時，提及政府積極處理急診壅塞，將透過各縣市衛生局，加強督導、調度急診病床，強化各醫學中心院內病床調度。對此，陳玉鳳直言有講跟沒講一樣，沒有護理人力就開不出床，這些作法根本是激怒基層。

陳玉鳳批評，賴總統自詡為「最了解醫療人員的總統」，但彷彿只了解醫師，不理解護理人員的痛，去年6月媒體已示警護理人力缺口，但政府仍放任不管，以致落入惡性循環，「治國無力就算了，還放任惡化。」醫療環境沒有希望，如何留住護理人員？

賴清德點名衛福部長邱泰源務必妥善處理急診壅塞議題，據與會人士描述場景，賴總統表情嚴肅地表示，「明年不要看到醫院急診又出問題」、「如果沒有創新作法，明年還是會一樣」。

與會人士轉述，賴總統表示，在擔任住院醫師時，處理過急診壅塞，年後急診病人變多，這是可預期，原因為過年前關床，病人年後回流、天冷使患者因感染等求診人數增加，醫院應事先規畫，「急診醫師要懂消化病人，不能讓病人全擠在急診」，善用區域聯防。

賴清德

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