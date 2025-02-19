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重磅快評╱王大陸閃兵中槍 賴清德兒子當兵可以問嗎？

聯合報╱主筆室
台灣總統賴清德。（本報資料照片）
台灣總統賴清德。（本報資料照片）

國防部今天重話痛批，藝人王大陸的閃兵爭議，但賴清德總統兒子的兵役問題，也曾是立委公開質詢的議題。民眾黨立委張啟楷去年質詢，「賴清德兒子還在美國？要不要回來參加40萬民力訓練？」國防部長顧立雄竟一時語塞稱，「我並不清楚」。賴總統已被揶揄是「美國人阿公」，網路不實傳聞恐傷害第一家庭，相較於明星逃兵，總統兒子若能身先士卒，不啻為一段佳話。

王大陸疑似花費百萬請仲介集團協助偽造病歷逃兵，檢警昨搜索約談後以15萬元交保，北市兵役局預定王大陸3月入伍服役，逃兵只能僥倖逃得了一時、逃不了永遠。國防部表示，兵役是憲法賦予的國民義務，意圖以任何手段逃避兵役，均應予以譴責，並接受法律制裁。內政部役政司清查發現，約80個逃兵案例涉嫌不法，已主動移送司法單位偵查，最重可處5年以下有期徒刑。

俗話說，「好鐵不打釘，好男不當兵」。王大陸閃兵不是特例，朝野政治人物也被網友揪出「逃兵檔案」，前總統陳水扁手肘過彎免役、國民黨副主席連勝文因過重免役、台北市長蔣萬安因腰椎間盤突出改服補充兵、民眾黨主席黃國昌重度近視1200度被體檢驗退、勞動部長洪申翰打球右眼受傷免役、前立委林昶佐因焦慮症免役、國安會副祕書長林飛帆僅服替代役等。閃兵紀錄一度是選戰議題題，同樣的檢驗標準，應該適用藍綠，行政院前院長蘇貞昌曾說，國民黨過去很多高官的兒子都不當兵，不是只有一個不當兵，是每一個都不當兵，連女婿都不當兵。

總統大選期間，賴清德曾接受媒體人鄭弘儀的犀利提問。鄭弘儀質疑，國民黨操作賴清德的大兒子賴廷與在美國生下兒子，賴變成「美國人的阿公」；小兒子賴廷彥也在美國讀生化研究所，「民進黨執政青年上戰場，但你的小孩在美國，所以他們說別人小孩死不了」。

賴清德當時表示，談小孩其實沒有必要，他的兩個小孩去美國念研究所或念大學，老二已經回來台灣上班了；老大是畢業後在美國結婚，然後生了一個小孩，在美國上班，大兒子就像在那裡磨功夫，把功夫磨得比較熟後也要回來。

對於賴清德兒子是否回台服兵役，網路流傳各種版本，至今宛如羅生門。國民黨立委廖偉翔去年底曾公開質疑，民進黨透過側翼，將髒手伸進校園，但在推動這些營隊前，賴總統應先回答一個簡單的問題，「兩位公子何時回國服兵役？」民進黨不能抱著別人的孩子死不完的心態來號召年輕人，辦再多場營隊，還不如賴總統公子以身作則，回國盡義務。

王子犯法與庶民同罪，兵役問題當然要一視同仁，就算合法免役也應該公諸於世，明星閃兵犯眾怒，政二代也不能開後門；兵役問題若語焉不詳，很容易被質疑是黑箱作業，一旦民心浮動，賴總統該如何推動「全社會防衛韌性」？（轉載自聯合報）

賴清德 國民黨 王大陸

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