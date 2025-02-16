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不再被標中國籍 日5月起改戶籍欄 可以登記為台灣

記者雷光涵／即時報導
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日本法務省5月起在日本戶籍的國籍欄新增「地區」，過去台灣出身者須登記為中國，如今可依個人意願登記為台灣。圖為日本東京出入國在留管理局。（美聯社）
日本法務省5月起在日本戶籍的國籍欄新增「地區」，過去台灣出身者須登記為中國，如今可依個人意願登記為台灣。圖為日本東京出入國在留管理局。（美聯社）

台灣人爭取已久的日本戶籍名稱終於修改了。日本法務省5月起在日本戶籍的國籍欄新增「地區」，過去台灣出身者須登記為中國，如今可依個人意願登記為台灣。

根據日本現行制度，日本戶籍僅限於日本人，外國人與日本人結婚，也無法建立自己的戶籍。日籍配偶戶籍婚姻欄內，會記載外籍配偶的姓名與國籍。關於戶籍內對「台灣」的標註問題，根據日本1972年與台灣（中華民國）斷交前，法務省於1964年發布的規定，台灣出身者的國籍須標示為「中國」。

法務省表示，當時日本與中國（中華人民共和國）尚未建交、未正式承認中華人民共和國，因此無法標記為「中華人民共和國」，同時也認為標示「中華民國」不妥，於是將中台的人民統一標示為「中國」。

台灣出身的外籍配偶一直以來希望標示「台灣」維護自身認同。也有人指出，國際社會普遍將台灣認知為「地區」，現行做法與此不符。法務省將戶籍上「國籍」欄更改為「國籍・地區」。格式修改後，過去登記為「中國」的人，如希望修改為「台灣」，可申請變更。根據台灣內政部發布的婚姻統計，每年約有800至1000名台灣人與日本人結婚。

日本發給長期居留外國人的住民票及在留卡，早在2012年允許標記出身地區名稱。當時就有許多台灣配偶希望能改戶籍的名稱。

日本 華人 中華民國

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