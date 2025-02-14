川普再點名台灣搶晶片生意 學者提3策略因應

美國總統川普再次點名台灣搶走美國晶片生意。（路透）

美國總統川普再次點名台灣搶走美國晶片 生意，中經院副院長王健全表示，台灣可採取3策略因應，包含透過美國半導體夥伴向美國政府表達可能影響、看產業能否跟美國資本市場接軌，與透過跟美國強化合作，讓台灣成為美國再工業化的策略夥伴。

美國總統川普今天下令檢視貿易夥伴對美國的「不對等」措施，提到對晶片課關稅 ，並再點名台灣搶走美國的晶片生意，外界關注台灣後續應對策略。

王健全今天晚間受訪時表示，建議台灣可以實施3項策略因應。第1，如果美國要對台灣半導體課關稅，看能否透過美國半導體的夥伴向美國政府溝通，表達可能受到的影響。

第2，台灣半導體產業能否透過此機會在美國掛牌上市，槓桿當地資源，接軌美國的資本市場。一方面也可以壯大台灣的知名度，再者可以讓台灣的產業脫胎換骨。

王健全指出，第3，透過跟美國強化合作，讓台灣成為美國再工業化的策略夥伴。政府應該整體盤點「口袋有哪些東西」，包含多少廠商有機會帶動美國投資、可訓練多少美國工人等，藉此換取美國降低關稅，讓台灣成為美國再工業化的策略夥伴。

亞太商工總會執行長暨東海大學經濟系兼任教授邱達生接受電訪時表示，台灣晶片產業屬於價格制定者，具有無可取代特性。如果美國真的要對半導體課關稅，北美客戶也一定要買單。

借鏡美國過去對中國的作法，邱達生表示，美國殺手鐧措施包含聯合日本跟荷蘭，台灣半導體產業高度倚賴日本化學品與荷蘭艾司摩爾的設備，台積電 當然不能完全無視美國的壓力。

邱達生指出，台積電應該也有一套因應方式，政府也應該全力支持業者。建議台灣目前公私部門應該要做技術盤點，確保矽盾的核心，讓最關鍵的技術留在台灣。