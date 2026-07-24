連2天台海實彈射擊 東部戰區釋出兩棲戰車海上開火畫面

解放軍東部戰區24日下午釋出第73集團軍某旅兩棲裝甲分隊進行海上戰鬥射擊考核的消息，現場照片清楚可見戰車在海上開火。（取自東部戰區微信公眾號）

大陸海事部門公告23日至24日在台灣海峽中線西側、福建東山島近海一帶實施實彈射擊。解放軍 東部戰區24日下午釋出第73集團軍某旅兩棲裝甲分隊進行海上戰鬥射擊考核的消息，稱「全程緊貼實戰化背景，重點錘鍊海上精準打擊能力」，現場照片清楚可見至少8輛兩棲戰車參與，並在海上開火。

大陸昨天發布航行警告指，23日與24日的上午6時至傍晚6時，在台灣海峽進行實彈射擊。根據陸方公布的座標，劃設的兩塊禁航區約在福建東山島近海一帶，均在台海中線以西。而東山島及周邊海域長期以來是解放軍兩棲登陸作戰訓練基地。

東部戰區24日下午4時許在微信公眾號發布消息，披露在「盛夏時節」，某瀕海訓練場上，第73集團軍某旅兩棲裝甲分隊海上戰鬥射擊考核「正在進行」，並提及彈無虛發、火力全開。

東部戰區釋出的畫面可見至少8輛兩棲戰車參與考核。內文描述現場狀況指，各車組在海上開展戰鬥隊形行進，抵達任務海域後，各車組密切協同配合，實施海況觀測、目標偵查，發現敵軍裝甲目標。隨後車長通報敵情，炮手同時做好射擊準備，最終採用側、正向輪番開展火力打擊。過程中還發射煙幕彈，以掩護並快速變換行進路線，「向岸灘一線發起沖擊」。

第73集團軍又被稱為「對台一線部隊」，其軍部駐地位於廈門。儘管消息未明確提及此考核的時間地點，但描述與前述航行警告時間與地點高度相近。

東部戰區24日還在微博釋出3段短影片，稱戰區海軍某部「緊貼實戰化訓練要求」，組織艦載直升機實彈射擊及海上著艦訓練，進一步錘鍊部隊全天候作戰能力，但同樣未披露演習地點與時間。而畫面亦清楚可見艦載直升機發射實彈以及準備在海上著艦。

港媒大公報引述大陸軍事專家宋忠平指出，本次由海事部門發布航行警告，演訓整體劃定範圍、投入規模相對有限，屬於適度克制、點到即止的戰備訓練，且海事航行警告對應的軍演，參演力量既包含解放軍，也可納入海警執法力量。

報導並指，此次實彈射擊區域屬於台灣海峽南段、東海南緣的過渡銜接水域，「從戰略區位來看，這片海域直面澎湖、台南方向，扼守海峽南部通往巴士海峽的海上通道，是實施台灣海峽南段海域管控的前沿支點」。