我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約「第二住宅稅」啟動 市府向業主寄出通知

紐約夏季餐廳周╱高檔餐廳特價登場 21家中餐廳火熱上菜

連2天台海實彈射擊 東部戰區釋出兩棲戰車海上開火畫面

特派記者陳宥菘／北京即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
解放軍東部戰區24日下午釋出第73集團軍某旅兩棲裝甲分隊進行海上戰鬥射擊考核的消...
解放軍東部戰區24日下午釋出第73集團軍某旅兩棲裝甲分隊進行海上戰鬥射擊考核的消息，現場照片清楚可見戰車在海上開火。（取自東部戰區微信公眾號）

大陸海事部門公告23日至24日在台灣海峽中線西側、福建東山島近海一帶實施實彈射擊。解放軍東部戰區24日下午釋出第73集團軍某旅兩棲裝甲分隊進行海上戰鬥射擊考核的消息，稱「全程緊貼實戰化背景，重點錘鍊海上精準打擊能力」，現場照片清楚可見至少8輛兩棲戰車參與，並在海上開火。

大陸昨天發布航行警告指，23日與24日的上午6時至傍晚6時，在台灣海峽進行實彈射擊。根據陸方公布的座標，劃設的兩塊禁航區約在福建東山島近海一帶，均在台海中線以西。而東山島及周邊海域長期以來是解放軍兩棲登陸作戰訓練基地。

東部戰區24日下午4時許在微信公眾號發布消息，披露在「盛夏時節」，某瀕海訓練場上，第73集團軍某旅兩棲裝甲分隊海上戰鬥射擊考核「正在進行」，並提及彈無虛發、火力全開。

東部戰區釋出的畫面可見至少8輛兩棲戰車參與考核。內文描述現場狀況指，各車組在海上開展戰鬥隊形行進，抵達任務海域後，各車組密切協同配合，實施海況觀測、目標偵查，發現敵軍裝甲目標。隨後車長通報敵情，炮手同時做好射擊準備，最終採用側、正向輪番開展火力打擊。過程中還發射煙幕彈，以掩護並快速變換行進路線，「向岸灘一線發起沖擊」。

第73集團軍又被稱為「對台一線部隊」，其軍部駐地位於廈門。儘管消息未明確提及此考核的時間地點，但描述與前述航行警告時間與地點高度相近。

東部戰區24日還在微博釋出3段短影片，稱戰區海軍某部「緊貼實戰化訓練要求」，組織艦載直升機實彈射擊及海上著艦訓練，進一步錘鍊部隊全天候作戰能力，但同樣未披露演習地點與時間。而畫面亦清楚可見艦載直升機發射實彈以及準備在海上著艦。

港媒大公報引述大陸軍事專家宋忠平指出，本次由海事部門發布航行警告，演訓整體劃定範圍、投入規模相對有限，屬於適度克制、點到即止的戰備訓練，且海事航行警告對應的軍演，參演力量既包含解放軍，也可納入海警執法力量。

報導並指，此次實彈射擊區域屬於台灣海峽南段、東海南緣的過渡銜接水域，「從戰略區位來看，這片海域直面澎湖、台南方向，扼守海峽南部通往巴士海峽的海上通道，是實施台灣海峽南段海域管控的前沿支點」。

精華 FAQ

  • 依大陸海事部門公告，實彈射擊安排在23日至24日、每天6時至18時，區域位於台灣海峽中線西側、福建東山島近海一帶，且禁航區都落在台海中線以西。

  • 東部戰區公布第73集團軍某旅兩棲裝甲分隊海上戰鬥射擊考核，畫面可見至少8輛兩棲戰車在海上開火，並以側向、正向輪番射擊，還發射煙幕彈掩護機動。

  • 宋忠平認為，這次由海事部門發布航行警告，代表演訓範圍與規模相對有限，屬於適度克制的戰備訓練；其海域直面澎湖、台南方向，也被視為管控台海南段的前沿支點。

解放軍

上一則

天生沒右手 中國少女闖Cos界 用義肢跟人握手…大開玩笑

延伸閱讀

中國公布航行警告 台灣海峽部分海域今明2天實彈射擊、禁止進入

中國公布航行警告 台灣海峽部分海域今明2天實彈射擊、禁止進入
譴責解放軍實彈射擊 台外交部：破壞區域穩定

譴責解放軍實彈射擊 台外交部：破壞區域穩定

解放軍直升機首越中線 逗留限航區 專家憂為攻台準備

解放軍直升機首越中線 逗留限航區 專家憂為攻台準備
中俄海上聯合巡航 央視新聞：三型「神盾戰艦」罕見同台

中俄海上聯合巡航 央視新聞：三型「神盾戰艦」罕見同台

熱門新聞

劉先生的新能源汽車在境外被鎖車。(取材自封面新聞)

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

2026-07-22 21:36
警方趕到現場發現劉清屍體，並推斷嫌犯應該是近距離將其刺死。（視頻截圖）

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

2026-07-18 09:13
中國籍數學家王虹(左)、鄧煜獲得有「數學界諾貝爾獎」之稱的菲爾茲獎，雙雙成為首度獲得菲爾茲獎的中國籍數學家。(取自國際數學家大會官網)

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

2026-07-23 10:23
蔣方舟。（取材自揚子晚報）

不只論文造假…蔣方舟「高考作文一字未寫」再被挖

2026-07-17 02:20
費先生父親當年寄的信。（影片截圖）

上海男雲南看日出「順手幫拍照」 竟遇到失聯多年台灣大伯

2026-07-18 08:30
人民幣對美元中間價今年上半年升值3%。(路透)

人民幣半年升值3%背後的三大邏輯

2026-07-22 11:31

超人氣

更多 >
買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破

買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破
一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎

一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎
女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴
長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷

長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷
中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮