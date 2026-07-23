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員工嫌母醜阻參加婚禮 被老闆臭罵一頓「不孝之人 企業不養」炒了

中國新聞組／即時報導
河南民企老闆崔培軍是「最愛發錢的老闆」，因辭退不孝員工被熱議。（取材自一見財經微...
河南民企老闆崔培軍是「最愛發錢的老闆」，因辭退不孝員工被熱議。（取材自一見財經微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：河南起重機公司員工因嫌母醜阻其參加婚禮遭解雇。
  • 重點二：崔培軍怒斥不孝之人企業不養，並堅決拒絕求情。
  • 重點三：公司長期重視孝義文化，也提供員工子女實習與福利。

素有「最愛發錢老闆」之稱的河南省礦山起重機有限公司創始人崔培軍，21日在員工子女暑期實習培訓啟動儀式上透露，公司曾有一名員工因嫌棄母親丟人而不讓其參加婚禮，被他得知後當場震怒並直接辭退。崔培軍在現場嚴正強調：「不孝之人，企業不養」，並指出一個人若連最基本的孝道都守不住，便不配贏得企業與他人的尊重。

▲ 影片來源：YouTube＠豫新聞（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

大象新聞報導，崔培軍回憶當時得知情況後非常憤怒，直接對該名員工痛批：「你兩歲就沒了父親，你對你娘就這樣？」隨即將其解雇。事後該員工因意識到工作難找且公司待遇優厚，曾跑至辦公室下跪認錯求情，但崔培軍並未鬆口，堅定表示：「我說我看不起你，對不起，你必須走。」而該名員工的母親在車間退休後，則被崔培軍妥善安排至後勤崗位，維持原有工資不變。

深耕實業多年的崔培軍始終以孝義治企，年會動輒發放數千萬元現金獎，並設有助學基金會。該公司18日發布通知，開展為期一個月的員工子女暑期專項實習，招聘331名學生，提供每月4000元人民幣津貼及免費食宿。崔培軍在開班第一課不講技術與賺錢，專門講授如何做人與孝順父母，將體恤員工家庭與孝善理念落到實處。

此事曝光後迅速衝上熱搜，引發廣大網友討論。大部分網友高度認可企業文化，紛紛留言指出：「職場能力可以培養，但品行難改，辭退是維護企業價值的正常管理手段」、「連生養自己的母親都嫌棄，老闆開得好」。

不過也有部分網友持不同看法，認為不該讓老闆充當「道德法官」。有人指出，崔老闆的「孝道暴擊」很燃，但燃的是情緒，不是法治，企業可以倡導價值觀，但不能取代法律；可以獎勵孝順，但不能懲罰「不孝」。也有人說，勞動者的就業權若由老闆的道德怒火來裁決，反映出制度運轉的缺失，比該不該辭退更值得深思。

崔培軍在培訓啟動式上進行授課。（取材自成都商報）
崔培軍在培訓啟動式上進行授課。（取材自成都商報）

精華 FAQ

  • 因為該員工嫌母親丟人，不讓她參加自己的婚禮，崔培軍得知後非常震怒，當場痛批其不孝，隨即決定辭退，並未因對方下跪求情而改變。

  • 他在現場明言「不孝之人，企業不養」，認為連最基本的孝道都守不住的人，不配獲得企業與他人的尊重，因此堅持以解雇處理。

  • 支持者認為企業可透過價值觀篩選員工，辭退不孝者屬正常管理；反對者則質疑老闆不應充當道德法官，認為就業權不該由情緒裁決。

河南

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