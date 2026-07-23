中國女排爆冷贏美 「黑八奇蹟」闖進世界聯賽4強

在澳門舉行的2026年世界女排聯賽總決賽四分之一決賽中，中國隊3比2戰勝美國隊，晉級四強。圖為中國隊球員莊宇珊（右）在比賽中。（新華社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國女排以8號種子身份，爆冷擊敗美國隊闖進四強。

中國女排以8號種子身份，爆冷擊敗美國隊闖進四強。 重點二： 主力主攻李盈瑩、吳夢潔缺陣，仍激戰5局逆轉勝。

主力主攻李盈瑩、吳夢潔缺陣，仍激戰5局逆轉勝。 重點三：時隔3年重返世聯賽4強，下一戰將對上土耳其。

北京時間7月23日，在澳門 舉行的2026世界女排聯賽總決賽八強賽，世界排名第七位的中國女排與世界排名第三位的美國女排狹路相逢，中國女排以八號種子勉強擠進總決賽，對上的是頭號種子美國隊，賽前幾乎沒人看好中國隊，結果中國女排在主攻因傷缺陣下，仍奮力與美國激戰五局，最終以3：2擊敗強敵，時隔三年重返世聯賽四強，創下「黑八奇蹟」，不只隊員們喜極而泣，全網和球迷也激動飆淚。

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澎湃新聞報導，在此前的分站賽階段，中國女排在南京站3勝1負、土耳其 安卡拉站2勝2負、香港 站1勝3負，共取得六個勝場，在參賽球隊中排在第九位。雖未能排進前八，但中國女排還是依靠東道主身分，成為總決賽階段的八支參賽隊之一，但這也意味著中國女排在八強賽就要遭遇分站賽階段的頭名球隊美國女排。

美國女排在分站賽階段攬下10個勝場，以小分優勢力壓義大利女排位列榜首。中國女排隊長龔翔宇直言，美國隊今年有了更多優秀隊員的補充，對以年輕球員為主的中國女排來說，是一個嚴峻的考驗。

開局之後，實力占優的美國女排率先拉開分差，取得7：2領先，中國女排很快用掉兩次暫停機會，仍難挽回劣勢。15：25，中國女排先丟一局。經過局間休息，中國女排在第二局成功咬住比分，戰至7：7後，美國隊連得三分，中國隊叫暫停後頑強追分，並在發球上給對手施加壓力，在局末階段完成反超，以25：23扳回一局。第三局，中國女排繼續利用高質量發球衝擊對手，以21：16打停美國隊，再以25：20拿下這局，取得大比分2：1領先。

被逼到絕境後，美國女排在穩定一傳的基礎上加強進攻，中國女排被打亂節奏。第四局中國女排以17：25失利後，雙方來到最後的決勝局較量，最終第五局中國女排以15：13勝出，闖進本屆賽事四強。

中國女排擊敗美國強敵後，話題立刻衝上熱搜，評論指出，中國女排從賽前不被看好，硬生生掀翻高居榜首的頭號種子美國隊，打出一場載入史冊的「黑八奇蹟」，時隔三年重返世聯賽四強。尤其還在李盈瑩、吳夢潔兩大主攻還因傷缺陣下，這場成功的「以弱抗強」，讓全網和球迷為之歡呼。

7月25日，中國女排將在四強賽迎戰勁旅土耳其隊。

在澳門舉行的2026年世界女排聯賽總決賽四分之一決賽中，中國隊3比2戰勝美國隊，晉級四強。圖為中國隊球員慶祝勝利。（新華社）

在澳門舉行的2026年世界女排聯賽總決賽四分之一決賽中，中國隊3比2戰勝美國隊，晉級四強。圖為中國隊球員解盛鈺（右）在比賽中。（新華社）