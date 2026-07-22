不只「車厘子自由」中去年進口榴槤逾186萬噸是2022年2倍

5月2日，中國廣西南寧民眾在超市選購榴蓮。中新社

中國國新辦22日舉行「開局起步十五五」系列主題記者會，海關總署新聞發言人、副署長王軍提到，2022年以來，中國先後完成越南 、馬來西亞、寮國等5國榴槤輸陸准入，進口來源持續拓寬。2025年榴槤進口達到186.8萬噸，數量比2022年翻了一番（2倍）。

據光明網，王軍在記者會上表示，「從車厘子（櫻桃）自由到榴槤自由，越來越多的全球好物飛入尋常百姓家」，他稱這是中國持續開放市場、與全球共享發展機遇的生動體現，也是不斷擴大進口、滿足人民群眾高品質生活需要的真實寫照。

王軍也提到，目前中國已成為全球160多個國家和地區的主要貿易夥伴，進口商品來源更廣、品類更多、結構更優。包含大洋洲的牛奶、非洲的咖啡、歐洲的冰鮮三文魚（鮭魚），都已飄洋過海進入中國老百姓的「購物車」。

王軍稱，今年以來，中國新增79個國家、264種次農食產品准入，農食產品進口來源地已經覆蓋全球150多個國家和地區。「我們將在確保安全的前提下，不斷最佳化農食產品檢疫准入程序，拓寬多元化進口市場。」

據星媒聯合早報，2024年8月，馬來西亞正式獲准向中國出口整顆新鮮榴槤，打破以往僅能出口冷凍榴槤、果泥及加工品的限制，促使該國新鮮榴槤對陸出口呈現爆發式增長，去年對陸出口增加500%。