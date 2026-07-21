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學生DeepSeek實習傳日薪5500 清華姚班20年橫掃AI界

中國新聞組／即時報導
華人首位圖靈獎得主姚期智院士，他在清華大學的「姚班」，已經成立20年。(中新社)
華人首位圖靈獎得主姚期智院士，他在清華大學的「姚班」，已經成立20年。(中新社)

OpenAI、Google DeepMind、xAI，到中國各大頂尖AI企業，核心技術圖譜上都愈來愈常出現同一個名字──清華大學「姚班」。這個成立20年、每年僅招收30至50人的本科實驗班，累計培養約750名畢業生，卻持續活躍於全球AI研發第一線，不僅催生多家AI獨角獸，也被外界形容為「一個班級撐起全球AI半邊天」。近日，一則姚班學生赴DeepSeek實習、傳出日薪5500元的消息，再次讓這座AI人才搖籃受到關注。

姚班全名為「清華學堂計算機科學實驗班」，由華人首位圖靈獎得主姚期智於2005年創辦。姚期智曾任教普林斯頓大學，2004年回到清華，希望建立與世界接軌的電腦科學教育體系。姚班採高度菁英化培養模式，每年僅錄取30至50名學生，以計算機科學、人工智慧及量子資訊為核心，教材直接與麻省理工、普林斯頓等世界名校接軌，因此在中國一直流傳著一句話：「半國英才聚清華，清華一半英才在姚班。」

成立20年來，姚班畢業生幾乎遍布全球AI第一線。OpenAI數學推理研究員陳立杰、曾任OpenAI研究員後轉任騰訊首席AI科學家的姚順雨、馬斯克旗下xAI核心成員丁力宇，以及DeepSeek R1推理模型核心作者吳作凡、參與大模型研發的任之洲，都來自姚班。近期因Kimi K3模型受到國際矚目的月之暗面創辦人楊植麟，同樣出身姚班。從美國AI巨頭到中國頭部大模型公司，姚班校友幾乎沒有缺席。

除了活躍於全球AI研究機構，姚班也孕育出一批改變中國AI產業版圖的創業者。AI視覺公司曠視科技由印奇、唐文斌、楊沐共同創辦；自動駕駛企業小馬智行由首屆學生樓天城創立；月之暗面則憑藉Kimi系列模型躋身中國大模型第一梯隊。從基礎模型、機器視覺、自動駕駛到AI基礎研究，姚班校友幾乎覆蓋中國AI最重要的技術領域。

分析人士指出，姚班之所以能持續培養頂尖AI人才，關鍵不僅在於錄取門檻極高，更在於提早讓學生投入科研。學生大二即加入實驗室，接受與國際同步的研究訓練，不少人在求學期間便已發表頂尖論文，甚至直接參與全球AI前沿研究。

近期網上流傳，一名姚班學生獲得DeepSeek實習機會，日薪高達5500元人民幣，遠高於一般AI企業實習生日薪500至1000元。雖然DeepSeek並未證實消息真偽，但業界認為，即使只是少數頂尖人才的特殊待遇，也反映AI企業搶人大戰已趨白熱化，頂尖研究人才正成為各家公司最珍貴的戰略資源。

精華 FAQ

  • 姚班20年來以每年僅招收30至50人的菁英模式，提早讓學生進入研究訓練，並與國際名校教材接軌，因此持續培養出活躍於全球AI前線的頂尖人才。

  • 姚班校友分布在OpenAI、Google DeepMind、xAI、DeepSeek等機構，也創辦了曠視科技、小馬智行與月之暗面等公司，橫跨基礎模型、視覺與自動駕駛。

  • 雖然DeepSeek未證實消息真偽，但這類高薪傳聞顯示AI企業正在激烈搶奪頂尖研究人才，少數優秀學生已成為各家公司最重要的戰略資源。

OpenAI 華人 DeepSeek

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