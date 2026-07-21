我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網紅邊牧被偷遭宰殺 官方「普通物品」低廉估價網炸鍋

川普宣布課100%學名藥關稅 2028年上路、2029年增至200%

網紅邊牧被偷遭狗販宰殺 官方「普通物品」估價僅2300元網炸鍋

中國新聞組／即時報導
網友沉痛表示，「鋤頭」是擁有百萬粉絲的網紅犬，其創造的社會影響力與商業潛力不可估...
網友沉痛表示，「鋤頭」是擁有百萬粉絲的網紅犬，其創造的社會影響力與商業潛力不可估量，現行評估機制完全脫離了現代社會的實際情況。(微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：網紅邊牧「鋤頭」遭偷賣並被狗販宰殺，警方已移送起訴。
  • 重點二：官方將犬隻評估為2300元，引發伴侶動物法律地位爭議。
  • 重點三：網友批評現行估價過低，難反映飼養成本與情感價值。

備受關注的百萬粉絲網紅邊境牧羊犬「鋤頭」被盜殺案有了最新處置進展；據犬主郭先生證實，河南省商丘市寧陵縣警方已以涉嫌盜竊罪，將該案移送檢察院審查起訴，兩名犯罪嫌疑人目前處於取保候審狀態。然而，警方最終核定該犬隻的評估價值僅為2300元(人民幣，下同，約340美元)，這一將陪伴多年的寵物視作「普通物品」進行資產核算的结果，再度掀起廣大網友對於伴侶動物法律地位、情感價值認定與評估機制的激烈討論。

綜合媒體報導，「鋤頭」是一隻八歲多的邊境牧羊犬，也是一隻網紅狗，陪伴主人郭先生自駕環遊全國長達九年，旅行故事累計收穫超百萬粉絲。2026年5月中旬，「鋤頭」在自家農地附近被一對騎乘電動車的男女順手牽羊偷走，隨後竟被以「每斤4元」、總價僅180元的極低價格賣給狗販並慘遭宰殺。

事件發生後，郭先生主動蒐集線索並報案，警方6月初正式以刑事案件立案偵查。然而，本案最受外界關注與爭議的焦點，在於官方對「鋤頭」的價值認定。經警方相關部門鑑定，最終核定「鋤頭」的評估價值為2300元。根據現行法律體系，寵物在法律屬性上仍被歸類為「個人財產」或「普通物品」，在資產評估過程中，機構主要依據犬隻的品種、年齡及市場一般買賣均價進行定價，而未能將其作為「百萬IP」的商業價值，以及主人投入的長期飼養成本、深厚的情感寄託納入核算標準。

監視器拍下一男一女從田間偷走「鋤頭」的畫面。(取自網路)
監視器拍下一男一女從田間偷走「鋤頭」的畫面。(取自網路)

這一估價結果一經公布，廣大網友紛紛為犬主抱不平，許多寵物主出面質疑，養狗九年的精力和飼養成本早就遠超2300元，更不用說牠帶給主人的陪伴與精神價值，把活生生的家人當成舊家具一樣按折舊算，實在太冰冷且令人難以接受。

也有不少網友聚焦於犯罪成本過低的問題，「偷狗賊只花幾分鐘就把別人的心頭肉以180元賤賣宰殺，法律卻只能按2000多元的普通財產來定罪，這樣的懲罰力道根本無法嚇阻偷狗屠狗的黑色產業鏈」。部分粉絲更沉痛表示，「鋤頭」是擁有百萬粉絲的網紅犬，其創造的社會影響力與商業潛力不可估量，現行評估機制完全脫離了現代社會的實際情況。

法律專家對此分析，雖然2300元的核定金額已跨過當地刑事立案中盜竊罪「數額較大」的2000元追訴標準，確保了刑事追責的進行，正常量刑可能落在半年至一年有期徒刑；但這項金額與寵物在主人心中的精神分量，以及其在網路上創造的社交價值相比，確實存在巨大的落差。主人郭先生對此也無奈坦言，儘管難以接受將陪伴多年的家人降格為2000多元的物品，但在現行定價規則下也只能被動接受。

網友沉痛表示，「鋤頭」是擁有百萬粉絲的網紅犬，其創造的社會影響力與商業潛力不可估...
網友沉痛表示，「鋤頭」是擁有百萬粉絲的網紅犬，其創造的社會影響力與商業潛力不可估量，現行評估機制完全脫離了現代社會的實際情況。(微博)

精華 FAQ

  • 「鋤頭」先被兩名嫌疑人偷走，再以低價賣給狗販並遭宰殺；目前警方已以涉嫌盜竊罪將案件移送檢察院審查起訴，兩人則處於取保候審狀態。

  • 警方鑑定主要依據犬隻品種、年齡與一般市場行情，將寵物視為個人財產或普通物品計價，未把百萬粉絲帶來的商業價值與主人長期情感投入納入。

  • 爭議集中在寵物被當作普通財產低估，以及偷狗屠狗成本過低是否不足嚇阻犯罪；專家則指出2300元已達盜竊罪追訴門檻，但與情感價值仍有巨大落差。

河南 寵物

上一則

日防長主張討論核武 中國：極具挑釁性危險性

延伸閱讀

山西連環虐狗案 犬隻遭大面積剝皮慘死 動保懸賞萬元緝凶

山西連環虐狗案 犬隻遭大面積剝皮慘死 動保懸賞萬元緝凶
吉林男健行遭7狗狂咬10分鐘 全身縫300多針 狗主人下場出爐

吉林男健行遭7狗狂咬10分鐘 全身縫300多針 狗主人下場出爐
上海男打賞主播幾十萬 轉身竟偷鄰居幾百元舊電視 親媽也崩潰

上海男打賞主播幾十萬 轉身竟偷鄰居幾百元舊電視 親媽也崩潰
毛孩也能租 中國興起「倒貼遛狗」 愛狗族圓夢也掀爭議

毛孩也能租 中國興起「倒貼遛狗」 愛狗族圓夢也掀爭議

熱門新聞

警方趕到現場發現劉清屍體，並推斷嫌犯應該是近距離將其刺死。（視頻截圖）

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

2026-07-18 09:13
蔣方舟。（取材自揚子晚報）

不只論文造假…蔣方舟「高考作文一字未寫」再被挖

2026-07-17 02:20
小陳的小米17Ultra徠卡版手機攝像頭密封圈脫落。（取材自1818黃金眼）

浙男砸20多萬 家中200台小米設備 手機送修後…心涼了

2026-07-16 08:30
費先生父親當年寄的信。（影片截圖）

上海男雲南看日出「順手幫拍照」 竟遇到失聯多年台灣大伯

2026-07-18 08:30
中國人民大學13日發布情況通報，指出經調查認定蔣方舟構成學術不端行為，決定撤銷其碩士學位。（取材自南方都市報）

蔣方舟學術不端案 中國媒體：涉抄襲台灣論文

2026-07-15 12:18
廣東女子煲的這鍋湯被鄰居認為飄出屍臭味，嚇得報警。（視頻截圖）

粵女在家煲湯飄出「屍臭味」 鄰居招來警察 上門一看傻眼

2026-07-16 10:30

超人氣

更多 >
好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日

好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日
慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了
英特爾宣布另一波裁員

英特爾宣布另一波裁員
19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返

19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返
5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽

5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽