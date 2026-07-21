網紅邊牧被偷遭狗販宰殺 官方「普通物品」估價僅2300元網炸鍋

網友沉痛表示，「鋤頭」是擁有百萬粉絲的網紅犬，其創造的社會影響力與商業潛力不可估量，現行評估機制完全脫離了現代社會的實際情況。(微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 網紅邊牧「鋤頭」遭偷賣並被狗販宰殺，警方已移送起訴。

網紅邊牧「鋤頭」遭偷賣並被狗販宰殺，警方已移送起訴。 重點二： 官方將犬隻評估為2300元，引發伴侶動物法律地位爭議。

官方將犬隻評估為2300元，引發伴侶動物法律地位爭議。 重點三：網友批評現行估價過低，難反映飼養成本與情感價值。

備受關注的百萬粉絲網紅邊境牧羊犬「鋤頭」被盜殺案有了最新處置進展；據犬主郭先生證實，河南 省商丘市寧陵縣警方已以涉嫌盜竊罪，將該案移送檢察院審查起訴，兩名犯罪嫌疑人目前處於取保候審狀態。然而，警方最終核定該犬隻的評估價值僅為2300元(人民幣，下同，約340美元)，這一將陪伴多年的寵物 視作「普通物品」進行資產核算的结果，再度掀起廣大網友對於伴侶動物法律地位、情感價值認定與評估機制的激烈討論。

綜合媒體報導，「鋤頭」是一隻八歲多的邊境牧羊犬，也是一隻網紅狗，陪伴主人郭先生自駕環遊全國長達九年，旅行故事累計收穫超百萬粉絲。2026年5月中旬，「鋤頭」在自家農地附近被一對騎乘電動車的男女順手牽羊偷走，隨後竟被以「每斤4元」、總價僅180元的極低價格賣給狗販並慘遭宰殺。

事件發生後，郭先生主動蒐集線索並報案，警方6月初正式以刑事案件立案偵查。然而，本案最受外界關注與爭議的焦點，在於官方對「鋤頭」的價值認定。經警方相關部門鑑定，最終核定「鋤頭」的評估價值為2300元。根據現行法律體系，寵物在法律屬性上仍被歸類為「個人財產」或「普通物品」，在資產評估過程中，機構主要依據犬隻的品種、年齡及市場一般買賣均價進行定價，而未能將其作為「百萬IP」的商業價值，以及主人投入的長期飼養成本、深厚的情感寄託納入核算標準。

監視器拍下一男一女從田間偷走「鋤頭」的畫面。(取自網路)

這一估價結果一經公布，廣大網友紛紛為犬主抱不平，許多寵物主出面質疑，養狗九年的精力和飼養成本早就遠超2300元，更不用說牠帶給主人的陪伴與精神價值，把活生生的家人當成舊家具一樣按折舊算，實在太冰冷且令人難以接受。

也有不少網友聚焦於犯罪成本過低的問題，「偷狗賊只花幾分鐘就把別人的心頭肉以180元賤賣宰殺，法律卻只能按2000多元的普通財產來定罪，這樣的懲罰力道根本無法嚇阻偷狗屠狗的黑色產業鏈」。部分粉絲更沉痛表示，「鋤頭」是擁有百萬粉絲的網紅犬，其創造的社會影響力與商業潛力不可估量，現行評估機制完全脫離了現代社會的實際情況。

法律專家對此分析，雖然2300元的核定金額已跨過當地刑事立案中盜竊罪「數額較大」的2000元追訴標準，確保了刑事追責的進行，正常量刑可能落在半年至一年有期徒刑；但這項金額與寵物在主人心中的精神分量，以及其在網路上創造的社交價值相比，確實存在巨大的落差。主人郭先生對此也無奈坦言，儘管難以接受將陪伴多年的家人降格為2000多元的物品，但在現行定價規則下也只能被動接受。

網友沉痛表示，「鋤頭」是擁有百萬粉絲的網紅犬，其創造的社會影響力與商業潛力不可估量，現行評估機制完全脫離了現代社會的實際情況。(微博)