Kimi K3遭控蒸餾Claude 月之暗面：性能源自3大自研技術

Moonshot AI在上海舉行的世界人工智能大會(WAIC)展示Kimi K3。(美聯社)

中國AI模型公司月之暗面推出Kimi K3震驚全球科技界，甚至有人說是另一個「DeepSeek時刻」，不過，也有傳言K3也是蒸餾自美國模型而來，對此，月之暗面業務負責人黃震昕21日澄清K3性能躍升的核心來自底層原創架構創新，並非對現有模型蒸餾復刻。

21世紀經濟報導，黃震昕明確表示：「開源模型、中國大模型不該被貼上低價標籤，我們做出了SOTA級（State-of-the-Art 的縮寫，指當前最優技術或最先進水平）模型，也能匹配合理商業定價。」

此前有傳聞稱Kimi蒸餾自Anthropic的Claude。不過，K3並非來自蒸餾，黃震昕說，K3的底層自研技術有三方面：

其一是Moon Clip，為全新二階優化器，由Kimi首次應用於大模型訓練。當前全球可用訓練數據基本見底，這項技術能讓20T訓練數據跑出40T的訓練效果，同等性能下訓練成本、算力功耗直接減半。

其二是Kimi Linear Tension，自研線性注意力機制，解決傳統線性注意力處理超長任務時性能衰減的痛點。AI可執行任務時長每7個月翻一倍；這套機制讓上下文窗口擴大十倍，訓練成本僅同步擴大十倍。

其三是Attention Residuals（注意力殘差），這是馬斯克曾專門發文稱讚的底層技術，優化模型多層網絡間信息傳遞、復用邏輯，讓2.8兆超大參數模型既能穩定完成訓練，又能讓推理效率同步提升25%。

在商業化層面，黃震昕表示，Kimi現階段暫不提供私有化部署服務，商業模式對標海外成熟頭部AI企業，核心發力打磨模型基礎能力；公司收入結構中API業務佔比最高，暫未對外披露私有化、行業解決方案細分營收佔比。同時明確行業參數規模趨勢：大模型參數規模會持續向上拓展，不會止步於當前2.8兆規模。

對於開源會有減速主義，會降低前沿模型商業回報、降低行業持續研發投入意願，黃震昕稱，Kimi自K2起持續堅持開源路線，這一路線未來也不會改變；核心底層技術、論文均對外公開，對行業保持開放姿態。他也強調，Kimi無法私有化部署，根源是當前K3參數量巨大、部署門檻高，和開源授權策略本身無關。