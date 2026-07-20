重慶彭水山崩巨石首爆成功 搜救進入深度救援階段

爆破後，現場大型孤石已被炸開，搜救工作進入深度救援階段。圖／取自澎湃新聞

中國重慶彭水縣山體崩塌搜救持續進行。據央視20日下午報導，現場救援指揮部表示，彭水山體崩塌孤石爆破作業首爆成功，搜救工作進入深度救援階段。

重慶彭水縣漢葭街道17日上午發生山體崩塌，崩落土石衝擊下方多棟居民樓。據官方此前通報，現場已搜救出18人，其中8人死亡，另有34人失聯。

央視此前報導，18日上午，搜救犬在崩塌現場協助發現疑似生命跡象，位置深約1.5至3公尺。救援人員當天傍晚已挖出一道開口，但現場大型岩塊增加搜救難度。

中國自然資源部初步調查顯示，這次崩塌體總方量約1.8萬立方公尺，崩塌堆積物最大單體岩塊約3000立方公尺。崩塌體頂部及兩側目前仍有危岩，在強降雨條件下存在再次失穩風險。

事故發生後，中國自然資源部已組織包括院士在內的120多名專家到場，協助應急救援、測繪及調查監測，並劃定救援安全區及緊急逃生通道。

救援現場也已在災害體上、中、下部布建裂縫計、全球衛星定位系統（GNSS）、邊坡雷達及無人機等監測設備，持續掌握山體變形情況。

當地並劃定約5萬平方公尺災害影響區，將潛在影響區內21棟房屋的居民全部撤離。事故發生後，周邊已有1100多人轉移。

彭水縣位於重慶市東南部，是苗族土家族自治縣，事故現場緊鄰烏江。

中共總書記習近平17日要求科學組織搜救，防止次生災害，並妥善進行傷患救治及善後處置。我陸委會也已向中國有關方面表達慰問與關心。

爆破前，重慶彭水山體崩塌現場可見大型孤石。圖／取自澎湃新聞