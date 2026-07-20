AI惡搞動畫、盲盒抽卡都管 中啟動未成年人網路保護行動

中國中央網信辦近日在全國啟動為期4個月的「清朗．未成年人網路保護」專項行動，將分2階段整治涉及未成年人的網路亂象。路透

中國中央網信辦近日在全國啟動為期4個月的「清朗．未成年人網路保護」專項行動，將分2階段整治涉及未成年人的網路亂象，包括利用人工智慧（AI）惡搞經典動畫、製作獵奇短劇、誘騙未成年人傳送私密照片，以及以「暑期陪玩」名義進行軟色情陪聊等。

據「網信中國」微信 公眾號20日消息，第一階段為「清朗．2026年暑期未成年人網路環境整治」專項行動，將針對暑假期間資訊發布、網路互動及行銷等環節展開集中整治；第二階段則聚焦可能侵擾未成年人身心健康的網路資訊，並要求平台加強內容管理。

在資訊發布方面，專項行動將整治編造「毒動畫」、利用AI惡搞經典動畫形象，或刻意放大暴力、恐怖元素等內容，也將查處發布「窒息挑戰」等鼓動危險行為的影片。

此外，網信辦也點名，部分帳號刻意包裝「神童轉世」、「早熟小美女」等爭議兒童人設，或擺拍逃學、厭學及「躺平」等內容，宣揚不良價值觀；部分業者則大量製作獵奇、審醜的AI短劇，誤導未成年人認知，甚至透過AI軟體設定不良角色，輸出曖昧及低俗內容。

在網路互動方面，整治重點包括以「找閨蜜」為名誘騙未成年人傳送私密照片，或在群組中以「二次元福利」為噱頭，向未成年人傳播色情漫畫等違法內容。

部分帳號也被指在未成年人出鏡影片下方發布帶有性暗示的表情符號、黑話及網路迷因，甚至以「暑期陪玩」等話術誘騙未成年人進行軟色情陪聊。另有平台開設「表黑牆」等專區，集中曝光未成年人個人資料，並提供有償代罵服務。

在行銷方面，網信辦將查處以招募內衣體驗員等名義，誘導未成年人拍攝性感特寫照片，以及直播間利用限量發售、絕版溢價等話術，引誘未成年人購買盲盒及抽卡產品。

部分商家利用暗語販售電子煙，或在平台虛擬裝扮商城提供軟色情內容，也被列入整治範圍。另有業者提供AI換臉等技術，教導未成年人破解人臉辨識驗證，或以預售優惠等話術誘導轉帳，從事網路詐騙。

第二階段則將要求平台規範推薦演算法，不得設置誘導網路成癮、過度消費的模型，也不得利用「附近的人」、「可能感興趣的人」等功能，引導未成年人從事不良交友。

網信辦也要求平台加強兒童動畫及學習教育內容審核，嚴格處理借「啟蒙早教」等標籤發布不良內容的帳號，並限制帳號發布未成年人出鏡內容的時長與頻率。

相關規定也禁止以學習分享為名，要求未成年人頻繁出鏡或藉此引流牟利，MCN機構也不得利用旗下帳號包裝及炒作「網紅兒童」。

網信辦還將排查未成年人模式的進入及退出核驗機制，確認其中是否存在誘導打賞、投票及排行榜等容易使人沉迷的功能，並檢查應用程式商店的未成年人專區是否出現違規、有害或年齡不適合的應用程式。

針對兒童智慧手表等裝置，主管機關也將整治聊天、輸入法及第三方應用程式中的有害內容，以及誘導充值消費、傳播違法不良資訊等問題。

中央網信辦表示，各地網信部門應持續掌握涉及未成年人的網路亂象，壓實網站及平台責任，強化違規處置與警示作用，改善未成年人上網環境。