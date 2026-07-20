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習近平9月如期訪美？中國外交部：中美就此保持溝通

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習近平9月如期訪美？中國外交部：中美就此保持溝通

中國新聞組／即時報導
中國外交部發言人林劍表示，中美就年內兩國元首互動安排保持溝通。路透
中國外交部發言人林劍表示，中美就年內兩國元首互動安排保持溝通。路透

針對美國國務卿魯比歐表示，中國國家主席習近平預定9月訪問美國的行程仍依照計畫推動，中國外交部發言人林劍表示，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用，雙方就年內元首的互動安排保持了溝通。

美國總統川普上周指控中國政府透過竊取2.2億筆美國選民資料，干預美國2020年總統大選。川普再次提出這項指控的時機，正值習近平計劃數月後訪問美國之前。

不過，魯比歐在啟程前往馬尼拉出席東協外長會議前向媒體表示，「我們預期這趟訪美行程將於9月舉行。他們（中方）仍持續派遣團隊前來進行相關準備。除此外，我沒有聽到更多的消息。」

林劍在20日下午舉行的例行記者會上回應關於魯比歐相關談話時作上述表示。另，對於台灣外交部日前宣布取消對柬埔寨的簽證便利措施，林劍則指出，民進黨當局利用人員往來便利措施脅迫他國，公然挑戰一個中國原則這一國際關係基本準則，再次暴露出台獨分裂的邪惡本質。

林劍稱，柬埔寨政府的堅定立場充分表明，民進黨當局謀獨行徑不得人心、沒有市場。「我們正告民進黨當局，歷史大勢不可阻擋，台獨註定是死路一條」。

習近平 川普 魯比歐

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