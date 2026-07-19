「炸雞配西瓜」促銷 肯德基在中國被指歧視
這兩天，一則關於中國肯德基（KFC）的帖子在境外社交媒體上「火」了。有外國博主發帖稱，自己發現肯德基在中國居然搞了個賣「炸雞配西瓜」的促銷活動，這下把不少外國網友尤其是美國網友看愣了；因為以前美國種植園摘棉花的黑奴吃的就是炸雞和西瓜，這組合成了帶有歧視意味的符號，引起美國非洲裔的不滿。
環球時報報導，在這條帖文的評論區，有人質疑「這難道不是種族歧視嗎」；也有人說「肯德基要是在美國推出這個就會被貼上種族主義者的標籤」；還有人留言「正準備氣炸，結果一看是中國」。
報導指出，「炸雞配西瓜」在美國具有很強的種族歧視暗示。美國南北戰爭後，獲得解放的非裔美國人曾將種植西瓜作為重要謀生手段，而炸雞則被普遍認為是非裔群體的「靈魂食物」。然而這兩種食物卻遭到白人社會的汙名化，媒體和電影橋段利用「愛吃炸雞和西瓜」給非裔群體扣上「懶惰、貪婪、野蠻」的種族主義標籤。久而久之，炸雞和西瓜在美國乃至西方社會變成了針對非裔種族歧視的符號。
帖子「出口轉內銷」被搬運回國內社交媒體後，一些中國網友打開點餐APP才發現，還真有一個「香焗紙包雞送西瓜」套餐。有中國網友留言稱：「不看評論區都反應不過來，人果然無法想像沒幹過的事。」還有人說：「問心無愧的中國人不吃壓力。」 還有人表示，美國這段種族主義黑歷史與我們中國毫無關係，炸雞和西瓜在中國可沒有那麼多的「內涵」。
因為在美國文化脈絡裡，炸雞和西瓜曾被白人社會用來污名化非裔，帶有懶惰、貪婪等種族歧視暗示，所以外國網友看到這個促銷組合時，會聯想到歷史上的歧視符號。 有人直接質疑這是否屬於種族歧視，也有人認為若這種促銷出現在美國，肯定會被貼上種族主義標籤；還有人半開玩笑表示，本來很氣，看到是中國後反而理解情境不同。 因為炸雞和西瓜在中國並沒有美國那樣的歷史包袱，也缺乏針對特定族群的歧視聯想，因此不少中國網友認為這只是一般促銷組合，不必過度解讀其所謂內涵。
精華 FAQ
因為在美國文化脈絡裡，炸雞和西瓜曾被白人社會用來污名化非裔，帶有懶惰、貪婪等種族歧視暗示，所以外國網友看到這個促銷組合時，會聯想到歷史上的歧視符號。
有人直接質疑這是否屬於種族歧視，也有人認為若這種促銷出現在美國，肯定會被貼上種族主義標籤；還有人半開玩笑表示，本來很氣，看到是中國後反而理解情境不同。
因為炸雞和西瓜在中國並沒有美國那樣的歷史包袱，也缺乏針對特定族群的歧視聯想，因此不少中國網友認為這只是一般促銷組合，不必過度解讀其所謂內涵。
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