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涉商標侵權 珠寶品牌蒂芙尼提告中國企業艾芙尼

涉商標侵權 珠寶品牌蒂芙尼提告中國企業艾芙尼

中央社台北19日電
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國際珠寶品牌蒂芙尼(Tiffany)在紐約第五大道的旗艦店。(路透資料照)
國際珠寶品牌蒂芙尼(Tiffany)在紐約第五大道的旗艦店。(路透資料照)

國際珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany）近日提告中國衛生棉品牌艾芙尼（Alffany）多項商標侵權；稍早前，與蒂芙尼同屬LVMH集團的國際精品路易威登（LV）也對中國茶飲茉莉奶白提出商標侵權告訴。

綜合新華日報等中媒報導，北京市高級人民法院日前開庭審理涉及美國蒂芙尼公司、中國國家知識財產權局和海淘（上海）投資有限公司案件。海淘公司已更名上海適里品牌管理有限公司，名下有多個Alffany商標。

艾芙尼品牌劉姓負責人表示，公司專注衛生棉領域，品牌名源於「艾草」概念，諧音「愛護你」，蒂芙尼公司要求撤銷商標，並開始在各平台投訴，要求艾芙尼下架產品，後續可能還要申請民事賠償。

劉姓負責人表示，公司從未想過要蹭流量（攀附Tiffany），「並不是同一類目，沒有混淆的可能性」「希望能給民營企業一個機會，如果輸了，我們只能再起一個新品牌，從零開始再做一遍，對我們將有很大的打擊」。

此前，路易威登也對茉莉奶白提起商標侵權訴訟，蘇州市中級人民法院6月底一審判決茉莉奶白侵犯路易威登7件「四葉花卉」圖形商標專用權，責令公司賠償LV共人民幣1030萬元，並在全網發聲明道歉。茉莉奶白表示考慮上訴。

此事引發眾多中國民眾的不滿並反映在行動上，據報導，包括上海等多地的路易威登門市排隊盛況不再，路易威登中古市場則是價格大跌，有商家稱「現在LV風評太差了，最近跑來出（售）包的顧客太多了，根本收不過來」。

精華 FAQ

  • 報導指蒂芙尼認為艾芙尼多項商標涉及侵權，已要求撤銷相關商標，並在各平台投訴、要求下架產品，後續還可能進一步提出民事賠償。

  • 艾芙尼負責人表示，公司專注衛生棉領域，品牌名源自「艾草」與「愛護你」諧音，強調與蒂芙尼不同類目，不存在混淆，也否認刻意蹭流量。

  • 內文提到LV先前已對茉莉奶白提告並一審勝訴，判賠1,030萬元；相關爭議引發中國民眾不滿，甚至讓LV門市人潮減少、中古市場價格下跌。

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