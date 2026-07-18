為習近平訪美鋪路 分析：中國副外長馬朝旭前途看好

中國外交部副部長馬朝旭。(中新社)

港媒報導，中國外交部副部長馬朝旭預計下周前往美國，可能是為安排中國國家主席習近平 今年稍後訪美鋪路。有分析指出，由於中國前外長秦剛 和中共中央對外聯絡部前部長劉建超都曾在中美外交中承擔類似角色，馬朝旭接班現任外長王毅 的前途看好。

今年5月，美國總統川普訪中期間，曾在國宴上邀請習近平夫婦於9月24日赴白宮訪問。香港南華早報17日報導，馬朝旭預計下週赴美，此行或為習近平今年稍晚訪美提前鋪路。

經常在社群平台X上爆料的獨立評論者蔡慎坤分析稱，已超齡兼任外交部長的王毅，或許已到了退出外交舞台的時候。負責外交部常務工作的正部級副部長馬朝旭，正逐步走向台前。

王毅現年72歲，在前外長秦剛因故匆匆下台之後，重作馮婦主管中國外交部。王毅於2013年至2022年出任中國外長，之後交棒秦剛，但秦剛在2023年7月神隱一個月後遭無預警免職。隨後，中國官方透過全國人大常委會正式宣布，由王毅回鍋兼任外交部長。

蔡慎坤指出，秦剛出任中國外長不久便突然消失於公眾視野，前中聯部部長劉建超在外界普遍看好其接任外長之際被拋棄。馬朝旭能否順利接棒，仍有待觀察。他認為，這次訪美被視為習近平對馬朝旭處理複雜中美關係能力的一次重要考察。

南華早報此前指出，馬朝旭預計下週前往華盛頓，也可能前往佛州邁阿密，由於當地將於今年12月舉行20國集團（G20）峰會，顯示習近平可能屆時會出席G20峰會。

美國高層官員先前表示，川普與習近平今年可能會面4次，包括川普訪中、習近平訪美、川普出席11月在深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC），以及習近平赴邁阿密出席G20峰會。