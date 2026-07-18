我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約退伍軍人症出現首例死亡 已67人感染

重慶彭水山體崩塌前後對比圖曝光 怵目驚心

OpenAI、Anthropic指控中企「模型蒸餾」中國副外長駁斥

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國企業指責中國競爭對手非法提取美國頂尖AI模型輸出結果，中國外交部部長助理劉彬...
美國企業指責中國競爭對手非法提取美國頂尖AI模型輸出結果，中國外交部部長助理劉彬18日駁斥相關指控。(歐新社)

美國企業指責中國競爭對手非法提取美國頂尖AI模型輸出結果、借此提升自身模型能力，中國外交部部長助理劉彬18日駁斥相關指控，並稱炒作「模型蒸餾」問題將適得其反。

「模型蒸餾」是指利用較舊的「教師模型」訓練新的「學生模型」，後者複製前者的能力，成本通常遠低於從零開始訓練全新模型。

彭博報導，中國外交部部長助理劉彬18日在上海舉行的世界人工智能大會上表示，一些國家炒作模型蒸餾問題，是錯誤的也是適得其反的。

中國AI新創企業月之暗面17日推出Kimi K3模型，在多項基準測試中的表現可媲美OpenAI和Anthropic。這項突破讓月之暗面備受全球關注，也讓「模型蒸餾」爭議再次成為輿論焦點。

Anthropic指出，月之暗面以及DeepSeek、MiniMax和阿里巴巴等部分中國企業，未經授權使用其模型，通過模型蒸餾的方式開發自身產品；OpenAI此前也曾對DeepSeek提出類似指控。

美國政府也正密切關注本國先進AI模型的技術優勢。美國上月曾短暫對AI企業實施出口管制，促使Anthropic一度暫停Fable 5和Mythos 5模型。川普政府目前正考慮設立獨立監管機構，並結合業界意見，對AI模型的安全性進行審查。

精華 FAQ

  • 兩家公司指稱部分中國企業未經授權提取其頂尖AI模型的輸出結果，並以模型蒸餾方式訓練自家產品，藉此在較低成本下快速提升模型能力。

  • 中國外交部部長助理劉彬表示，一些國家炒作模型蒸餾問題是錯誤且適得其反，暗示不應將技術發展爭議政治化或過度放大。

  • 因為Kimi K3在多項基準測試中表現可媲美OpenAI和Anthropic，顯示中國AI模型競爭力提升，也讓外界對其是否涉及蒸餾他人模型的討論再次升溫。

OpenAI DeepSeek 人工智能

上一則

重慶彭水山體崩塌前後對比圖曝光 怵目驚心

延伸閱讀

OpenAI、Google賣AI模型給黑名單中企 美遏中政策爆漏洞

OpenAI、Google賣AI模型給黑名單中企 美遏中政策爆漏洞
傳OpenAI等提供黑名單中企AI模型 華府管制存漏洞

傳OpenAI等提供黑名單中企AI模型 華府管制存漏洞
中國擬收緊DeepSeek、月之暗面AI模型管控

中國擬收緊DeepSeek、月之暗面AI模型管控
OpenAI前技術長成立新創公司推AI模型 借重中國技術訓練

OpenAI前技術長成立新創公司推AI模型 借重中國技術訓練

熱門新聞

中國青年作家蔣方舟論文造假事件出現翻轉結果，中國人民大學13日晚間發布一則通報，宣布撤銷蔣方舟的碩士學位。(新華社)

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

2026-07-13 11:54
河南西瓜滯銷，路邊停滿了賣瓜的車。 （視頻截圖）

便宜到爆…50元買1000斤西瓜 河南瓜農：1斤不到1分錢

2026-07-12 06:30
新規上路後，阿聯政府和G42等經過核准的企業，採購NVIDIA和超微(AMD)的先進AI晶片，不必再取得美國政府許可。圖為G42和阿聯政府高層去年5月和到訪的美國科技業者合影。(美聯社)

「美國不賣 中國就賣了」 美開綠燈、鬆綁阿聯買晶片

2026-07-12 02:28
唐某家中的床。（取材自瀟湘晨報圖／受訪者供圖）

川女與相親對象一夜三次後告他性侵 男喊冤：她還買了避孕藥

2026-07-13 09:30
小陳的小米17Ultra徠卡版手機攝像頭密封圈脫落。（取材自1818黃金眼）

浙男砸20多萬 家中200台小米設備 手機送修後…心涼了

2026-07-16 08:30
廣東女子煲的這鍋湯被鄰居認為飄出屍臭味，嚇得報警。（視頻截圖）

粵女在家煲湯飄出「屍臭味」 鄰居招來警察 上門一看傻眼

2026-07-16 10:30

超人氣

更多 >
每天吃水煮蛋吃膩了？ 她搭配1物口感秒升級：一試成主顧

每天吃水煮蛋吃膩了？ 她搭配1物口感秒升級：一試成主顧
屬鼠精明完美避開危險的投資黑洞 3生肖晚年存款最豐厚

屬鼠精明完美避開危險的投資黑洞 3生肖晚年存款最豐厚
亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人
香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長

香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長
早買未必便宜 專家揭機票「黃金訂票期」可省數百元

早買未必便宜 專家揭機票「黃金訂票期」可省數百元