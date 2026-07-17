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杭女用餐遭傳話邀進包廂見「黃總」 官方介入調查

中國新聞組／即時報導
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影片曝光後迅速衝上熱搜，引發廣大女性網友強烈共情。(圖取自網路)
影片曝光後迅速衝上熱搜，引發廣大女性網友強烈共情。(圖取自網路)

杭州一名女博主日前獨自至餐廳用餐時，遭服務員多次傳話邀請進入陌生包廂見「黃總」，該事件引發網路高度關注。目前，涉事餐館已暫停營業；錢塘區市場監督管理局對此表示，商務局或公安部門正在處理。面對網路上排山倒海質疑其「炒作擺拍」的聲浪，當事人嚴正回應自己並不認識任何黃姓人士，「所有都是真的，不是劇本。」她表示已將當日拍攝素材在多個設備備份，歡迎官方介入或店家拿出監控反駁。

大象新聞報導，這起風波源於該女博主發布的用餐影片，畫面中顯示，服務員在確認博主孤身一人後，轉達包廂內自稱「黃總」的男子邀約，多次提及邀請她前往包廂一同吃飯，並聲稱「去了後看了他就知道」。博主明確回絕並表示不認識對方，認為若真是熟人理應直接上前打招呼。

然而服務員依舊折返糾纏，且點好的菜品遲遲不上桌；由於沒有直接的人身安全威脅，博主在等待菜上齊吃了兩口後，為保障安全便開啟直播留存證據，隨後跟著其他客人一同離開餐廳，事後並稱已經報警。

影片曝光後迅速衝上熱搜，引發廣大女性網友強烈共情。許多人批評服務員沒有邊界感、門店一味偏袒包廂客人，紛紛大讚博主：「這女孩見多識廣，知道怎樣自保。」然而，輿論隨後也出現大量質疑聲音。

中南財經政法大學兼職教授譚浩俊等專家與網民指出，影片多處不合常理的細節，包含陌生人認識理應親自溝通而非透過店員反覆傳話、女博主面對傳話時神態坦然自若、影片拉動鏡頭的動作過於乾淨純粹，且正常用餐不會攜帶多隻手機，懷疑此事件是網紅為了博取流量而刻意策畫的「擺拍劇本」。

大象新聞對此發表評論指出，女性對於獨處邊界的訴求理應被重視，但在官方定論前，輿論聲討不該搶在事實核查前面，否則倘若最後證實是擺拍，將會平白傷害店家並消耗公眾信任。目前，門店完整監控、店員筆錄與報警紀錄等，皆有待有關部門進一步調查釐清。

影片曝光後迅速衝上熱搜，引發廣大女性網友強烈共情。(圖取自網路)
影片曝光後迅速衝上熱搜，引發廣大女性網友強烈共情。(圖取自網路)

精華 FAQ

  • 女博主獨自到餐廳用餐時，服務員在確認她一人後，多次轉達包廂內「黃總」的邀約，請她進包廂見面。她明確拒絕後仍被反覆傳話，最後為自保開直播留證並離開。

  • 事件引發大量關注後，涉事餐館已暫停營業。錢塘區市場監督管理局表示，相關情況正由商務局或公安部門處理，後續將依調查結果釐清是否涉及店方管理問題。

  • 部分專家與網民認為影片細節不合常理，例如陌生人理應親自溝通、博主神態過於平靜、鏡頭切換自然，且用餐攜帶多部手機也顯得刻意，因此懷疑是為流量設計的劇本。

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