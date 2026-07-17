「功夫女足」梨花隊犯規手段髒 韓媒批：羞辱我們

「功夫女足」在中國上映票房突破10億人民幣。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 周星馳新片《功夫女足》票房大熱，卻在南韓引發爭議。

周星馳新片《功夫女足》票房大熱，卻在南韓引發爭議。 重點二： 南韓媒體指片中梨花隊設定與犯規情節，疑似惡意影射南韓女足。

南韓媒體指片中梨花隊設定與犯規情節，疑似惡意影射南韓女足。 重點三：中國網民與南韓網民隔空交鋒，爭論作品是否屬於抹黑或對號入座。

「星爺」周星馳 執導的電影「功夫女足」票房六天破9億（人民幣，下同），不僅橫掃暑期檔，還「踢」進南韓 。疑片中一支名為「梨花隊」的球隊頻繁犯規，還透過「美人計」等手段影響裁判，被南韓媒體直指這是「惡意影射」南韓女足，南韓網民更是炸開了鍋：「這是在羞辱我們的女足精神」。

相關話題衝上微博熱搜第一，中國網民紛紛紛嘲諷「功夫女足讓南韓人破防了」，「這不是影射，就是在講南韓，連小朋友都看得懂」。

據智慧新聞報導，周星馳導演的「功夫女足」在南韓引發爭議；南韓誠信女子大學徐坰德教授發文稱，雖然「功夫女足」故事是虛構，但電影中「梨花隊」設定，比如她們的手段、她們犯規的行為及磕巴的韓語口音，都嘲諷了南韓女足。

部分南韓媒體和網民也認為，影片中，一支海外的球隊「梨花隊」以極其誇張的方式被擊敗，儘管從未明確點名南韓，但「梨花」二字與南韓女子大學、國家隊的歷史綽號高度重合。南韓媒體直指這是「惡意影射」，網民更是炸開了鍋：「這是在羞辱我們的女足精神」。

有網民還表示，部分中國媒體在介紹電影時，提及2002年世界盃裁判莫雷諾相關事件，認為電影藉此暗示南韓隊曾透過不正當方式爭取勝利，引發南韓網民不滿。電影結局是會功夫的中國隊擊敗「梨花隊」，也讓不少南韓網民認為內容帶有侮辱南韓體育界的意味。

南韓網民頓時炸鍋，紛紛留言表示對周星馳的作品感到氣憤與失望：「沒想到周星馳會變成這樣」、「連周星馳也要靠反韓來賺錢嗎」、「以前很喜歡他的電影，現在看不下去了」等相關評論持續發酵。

消息傳回中國，很快衝上了微博熱搜第一。大批中國網民刷屏嘲諷：「那咋了，韓國人平時在劇裡都明涵我們，星爺很溫和了」，「只准你們抹黑中國？我們這演的都是事實，你們那才叫抹黑」，「那幾個隊出來的時候就是隱喻某些國家，連小朋友都看懂了」，「不僅口音而且還是整容臉」。

也有中國網民表示不解：「不就是個虛構的隊名嗎？對號入座是不是太敏感了？」也有影迷翻出周星馳過往作品，指出「少林足球」裡也曾出現過類似誇張的對手設定，這次爭議之所以升級，或許更多是因為「功夫女足」在亞洲市場的熱度已經超出預期。