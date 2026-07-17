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「媽祖」出海 中國氣象智能預警方案走向世界

新華社上海7月17日電
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中國氣象智能預警方案「媽祖」，中國國家主席習近平17日在2026世界人工智能大會...
中國氣象智能預警方案「媽祖」，中國國家主席習近平17日在2026世界人工智能大會開幕式上表示，將推動其在30個國家落地應用。（中央社）

17日，在2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式上，中國國家主席習近平在主旨講話中宣佈，未來5年，推動氣象智能預警方案「媽祖」在30個國家落地應用。

在古代傳說中，媽祖精通天文氣象，守護海上百姓平安。很多人好奇，中國的「媽祖」何以「飄洋過海」？大會設置的中國氣象智能預警方案「媽祖」主題展人頭攢動，來自世界各國的參會人員和嘉賓在這裡尋找科技向善向上的答案。

當今世界，氣候變化帶來的挑戰日益嚴峻，防災減災是全人類共同的課題。人工智能為氣象現代化、全球協同防災減災開闢了全新路徑。

大會提到的「媽祖（MAZU）」，正是中國推出的氣象智能預警方案，其英文名稱四個字母分別代表多災種（Multi-hazard）、預警（Alert）、零差距（Zero-gap）和普惠（Universal）。

傳聞媽祖有兩個侍從「千里眼」和「順風耳」，如今的氣象衛星、雷達，包括用於數值預報的物理模型和人工智能模型，就相當於現代的「千里眼」「順風耳」。

搭載現代科技的「媽祖」到底具備哪些能力，讓其能在多個國家和地區大展拳腳？

從「硬技術」層面看，「媽祖」集成風雲氣象衛星、「風」系列人工智能氣象模型和多災種早期預警城市場景應用等產品，具備全球災害及高影響天氣監測分析、預報預警、氣象服務和信息發佈能力，同時還可根據不同國家和地區的差異化需求，打造菜單式、可共享的氣象人工智能服務模式，定制適配服務方案。

今年4月，「媽祖」還進行了升級，雲端氣象早期預警業務平台涵蓋30大類、200餘種氣象服務產品，AI技術得到全面應用，服務領域從天氣預報向影響預報拓展。

在「軟措施」方面，中國積極攜手各方共建共享，包括積極分享防災減災經驗和機制，通過國際培訓課程、獎學金計劃和訪問學者項目，為發展中國家培養專業人才。近年來，已有來自100多個發展中國家和地區的近千名學員參與中國氣象早期預警技術培訓。

精華 FAQ

  • 因為氣候變化使災害風險升高，防災減災已成全球共同課題。中國希望以人工智能結合氣象科技，提升各國早期預警能力，推動更普惠的國際合作。

  • 「媽祖」整合風雲氣象衛星、「風」系列AI模型與多災種早期預警場景，具備監測分析、預報預警、氣象服務與資訊發布能力，並可依各地需求客製化。

  • 中國除了提供技術平台，也透過國際培訓課程、獎學金計劃和訪問學者項目分享經驗。近年已有來自100多個發展中國家和地區、近千名學員參與培訓。

人工智能 習近平

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