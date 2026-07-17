中國第一季外債增長 官方稱「正常現象」

中國第一季外債增長的現象，被官方強調是正常，並用四個指標衡量，稱中國外債的安全性高。路透

中國今年第一季外債有增長，官方表示，受外部環境變化、境內主體融資需求調整等因素的影響，外債在一定時期內有所波動是正常現象。第一季末全口徑外債餘額為2.41兆美元，環比增長3.6%，主要來自於三個部分：一是境外機構在境內的存款增加；二是境內主體自身融資需求有所增長，從境外借入的貸款 增加；三是中國外貿較快增長，由此形成貿易信貸類融資有所增長。

中國國新辦17日舉辦記者會，面對有媒體提問中國今年第一季全口徑外債有所增加，中國國家外匯管理局資本項目管理司司長肖勝解讀指出，外債主要是指境內機構對非居民承擔的具有償付義務的債務。境內機構境外發債或者從境外借款，以及境外機構持有境內債券 ，或者將資金存放境內等，都會形成外債。

他說，從外債總量看，過去一段時期中國外債規模保持總體穩定。近3年來，中國外債規模基本穩定在2.3兆至2.5兆美元左右。受外部環境變化、境內主體融資需求調整等因素的影響，外債在一定時期內有所波動是正常現象。

他表示，2026年第一季度末全口徑外債餘額為2.4兆美元，環比增長3.6%，這部分增長主要來自於三個部分：一是境外機構在境內的存款增加；二是境內主體自身融資需求有所增長，從境外借入的貸款增加；三是中國外貿較快增長，由此形成貿易信貸類融資有所增長。

他也強調，近年來中國外債結構持續優化。2026年第一季末，人民幣外債占中國外債總體規模的比重達到55%，較2022年上升了10個百分點；中長期外債占比持續穩定在40%以上，中國外債的期限錯配和幣種錯配的風險明顯降低。

肖勝並指出，當前中國外債的安全性較高。負債率即外債餘額與GDP的比值，2025年中國是11.9%，低於20%的國際安全警戒線。至於債務率即以外債餘額與貿易出口收入比值來衡量出口收入償付外債的能力，中國是56.3%，而國際安全警戒線是100%。而償債率，也就是以當年外債還本付息總額與貿易出口收入比值來衡量短期還本付息壓力，中國只有6.2%，遠低於20%的警戒線。第四是短期外債與外匯儲備的比率，中國是39.2%，也明顯低於100%的警戒線。

他稱，下一步，我們將繼續加大跨境融資便利化的政策供給，推動企業更好利用國際國內兩個市場融資，切實服務實體經濟健康發展。