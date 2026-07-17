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習近平首度現身世界AI大會 「開源」成中國戰略敘事

中央社台北17日電
中國國家主席習近平17日上午在2026世界人工智能大會（WAIC）開幕式上表示，...
中國國家主席習近平17日上午在2026世界人工智能大會（WAIC）開幕式上表示，反對在AI領域泛化國家安全概念。圖為資料照。新華社

上海今天迎來第八屆世界人工智慧大會（WAIC）暨人工智慧全球治理高級別會議，中國領導人習近平首次親自出席，在開幕式發表主旨講話。從習近平的講話中，分析人士指出，「開源」已成為中國AI戰略敘事的關鍵字。

英國國家廣播公司（BBC）中文網報導，習近平在會中表示，人工智慧發展應「始終可控」，反對泛化國家安全概念，並展現中國在全球人工智慧開放共用的意願與重要角色。

習近平還說：「人工智慧發展不應該是某個國家的獨奏，而應當是全球合作的交響曲」；「要抓住難得的歷史性機遇，鼓勵開源開放、合作共享」。

這場由中國外交部主辦、上海相關單位承辦的世界人工智慧大會，是中國向全球展現科技實力的重要平台，對外傳遞出將中國AI從「產業發展工具」全面提升「全球共用治理」戰略的明確訊號。

多名接受BBC中文訪問的分析人士認為，其中「開源」已成為中國AI戰略敘事的關鍵字。

在中美科技競爭白熱化、西方對中國晶片出口管制持續收緊的背景下，有分析認為，中國正透過開源AI的「公共財」敘事，試圖打破所謂「西方主導的封閉技術」生態，塑造中國作為建構更具包容性全球AI秩序的領銜者形象。

中國官方也將「開源共用」作為重要論述。官媒人民網今天同步刊出評論強調，中國AI的共用開源是給全球在AI數位鴻溝日益擴大的情況下的一帖良方。

半導體評論者、新加坡科技諮詢網TechTechChina主編卓薇安（Vivian Toh）分析，中國路徑的意義在於以「成本」為槓杆撬動全球市場：中國開源模型的核心競爭力是極致的性價比。

她說，中國AI的獨特路徑並非要打破西方的生態，也非要推翻現有體系，而是在開闢一條「低成本、高協作」的新賽道。

布魯金斯研究所（Brookings）約翰桑頓中國中心（John L. Thornton China Center）研究員陳凱欣（Kyle Chan）則認為，面對營收成長的壓力，中國AI企業也可能轉向封閉模式與開源模式相結合的混合策略。

報導提到，以OpenAI、Google、Anthropic等為代表的西方頂尖實驗室，多採取閉源或有限開放策略，核心模型參數與訓練資料高度保密。美國政府則透過出口管制，試圖將先進AI能力（例如高階AI晶片）鎖定在「友好國家」範圍內。

報導綜合分析指出，習近平首次親臨這場大會，不僅是中國AI實力的展示，更是對美國及盟友的間接回應。換言之，面對美國科技禁令挑戰，中國正試圖將其轉化為主動競爭優勢，而非表面上屢次強調的防禦姿態。

精華 FAQ

  • 他強調人工智慧發展應始終可控，反對泛化國家安全概念，並主張開源開放、合作共享，顯示中國希望在全球AI治理中扮演更積極角色。

  • 因為中國希望把AI包裝成可共享的公共財，藉此對抗西方封閉技術生態的形象，同時凸顯中國能提供更包容、低門檻的全球AI方案。

  • 分析人士認為，中國企業可能走開源與閉源並行的混合路線，先以高性價比的開源模型擴大影響力，再視營收與市場需求調整商業化模式。

習近平 人工智慧

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