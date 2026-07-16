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深圳舉辦機器人格鬥 甄子丹喊不可思議：頭踢飛還在打

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人形機器人自由格鬥聯賽揭幕戰中，震撼名場面接連上演。(廣州日報)
人形機器人自由格鬥聯賽揭幕戰中，震撼名場面接連上演。(廣州日報)

眾擎URKL全球首場人形機器人自由格鬥聯賽揭幕之夜，16日晚在深圳南山高能開戰，本次揭幕賽統一採用眾擎自研T800全尺寸人形機器人作為競技載體，32支全球頂尖戰隊包括北京清華大學、美國史丹福大學香港大學等海內外知名高校團隊參賽，上演硬核比武對決，擂台之上鐵甲碰撞火星四濺，擔任嘉賓的知名動作影星甄子丹觀賽時直呼「不可思議」。

▲ 影片來源：Instagram＠香港商報（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

廣州日報報導，眾擎URKL全球人形機器人自由格鬥聯賽揭幕賽在深圳南山文體中心正式開啟，URKL以重型機器人為標準機型，自全球招募以來，共吸引來自10餘個國家、200多支參賽隊伍。經過層層海選與線上比拚，最終60支隊伍入圍，32支頂尖強隊在揭幕之夜首次集體亮相，正賽序章正式拉開。

賽前，不齊舞團空降現場，以國風扇子舞演繹「龍拳」，為這場硬核科技競技拉開熱血序幕。另外，國際知名動作影星甄子丹登台，擔任特邀嘉賓。甄子丹在開場時感嘆：「以前看到那些機器人格鬥都是在科幻電影裡，今天近距離看到真實的機器人進行格鬥、競技，親眼見證歷史性的突破，那種衝擊力完全不一樣，那種機器厚重的力量，動作的精準，都讓我覺得不可思議」。

揭幕戰中，震撼名場面接連上演。一台機甲頭部被對手踢飛，失去頭部感知後，仍依靠軀幹核心系統持續出拳、硬抗進攻，頑強完成對戰，盡顯機甲強悍抗造性能。

眾擎聯合創始人兼行銷服負責人姚淇元表示，參加格鬥聯賽的T800機器人正接受多輪賽前測試，包括空打測試、對抗測試及系統聯調等，以全面檢驗機器人的運動性能、穩定性狀態，如同拳手登台前反覆熱身、磨合戰術、調整狀態，確保以最佳「競技狀態」迎接正式對決。

賽場之外，現場還設置沉浸式互動體驗區，帶來機器人遙控操作體驗、機甲打卡拍照、機械臂製作咖啡與爆米花等創新互動項目，讓觀眾親身感受人形機器人與智能科技的獨特魅力，這也表明，格鬥賽是探索未來商業變現途徑的試驗場。

人形機器人自由格鬥聯賽揭幕戰中，震撼名場面接連上演。(廣州日報)
人形機器人自由格鬥聯賽揭幕戰中，震撼名場面接連上演。(廣州日報)

精華 FAQ

  • 揭幕賽於16日晚在深圳南山高能開戰，並在南山文體中心正式開啟，現場以機器人自由格鬥作為核心看點，吸引大量觀眾關注。

  • 本次賽事吸引來自10餘個國家、200多支隊伍報名，經海選後有60支入圍，最終32支頂尖隊伍登場，包括清華、史丹福與港大等高校團隊。

  • 甄子丹表示，過去只在科幻電影中看過機器人格鬥，這次近距離看到真實競技後，對機器的厚重力量與動作精準度感到非常不可思議。

香港 甄子丹 史丹福大學

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