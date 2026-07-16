我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府限縮學生、交換訪問簽證最長4年

川普今晚發表全國演說 可能談這些議題

泡泡瑪特董座王寧參訪蘋果總部致贈FIFA LABUBU公仔

記者林茂仁／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
泡泡瑪特董座王寧（右）參訪蘋果總部致贈蘋果CEO庫克（中）及候任CEO特納斯（左...
泡泡瑪特董座王寧（右）參訪蘋果總部致贈蘋果CEO庫克（中）及候任CEO特納斯（左一）FIFA LABUBU公仔。（取自庫克微博）

蘋果CEO庫克16日透過微博官宣動態，曬出與蘋果候任CEO約翰．特納斯及泡泡瑪特董事長王寧的合照，正式官宣泡泡瑪特團隊到訪蘋果矽谷總部Apple Park，再度讓雙方的跨界聯動引發行業關注。

《科創板日報》報導，從泡泡瑪特方面獲悉，當地時間7月14日下午，泡泡瑪特董座王寧率領核心高管團隊探訪美國矽谷蘋果總部Apple Park，並與蘋果現任CEO庫克、即將上任的新任CEO John Ternus等高管會面。雙方圍繞創意設計、數位生態與全球消費趨勢展開了深入交流。王寧還將THE MONSTERS與FIFA聯名的毛絨公仔作為禮物贈送給庫克等蘋果高管。

據悉，這已經是庫克近九個月內第二次與泡泡瑪特公開互動。此前在2025年10月，庫克訪華首站並未選擇蘋果門店或供應鏈夥伴，而是直接現身上海外灘源的THE MONSTERS十周年巡展。展覽現場，藝術家龍家升、王寧與庫克一起參觀LABUBU系列原創手稿和豐富多元的展覽內容，龍家升現場向庫克展示了如何在iPad Pro上繪製LABUBU。

參觀尾聲，王寧向庫克贈送LABUBU大首領ZIMOMO，一個手持iPhone 17 Pro、戴著黑色粗框眼鏡的訂製款玩偶。庫克當晚發微博特意提到，「很欣喜看到Labubu還用上了她的全新的星宇橙色iPhone 17 Pro」。

頻繁的高端互動，背後是泡泡瑪特強勁的全球化發展勢頭與經營業績。財報數據顯示，泡泡瑪特2025年全年營收達人民幣371.2億元（約55億美元），年增184.7%，歸母淨利潤人民幣127.76億元，增幅高達308.8%。在IP運營主業中，LABUBU家族全年收入人民幣141.61億元，成為泡泡瑪特首個百億IP，海外市場更是貢獻了超過50%的銷量。

2026年年會上，王寧進一步披露企業運營資料：2025年LABUBU單品銷量突破1億隻，泡泡瑪特全品類IP全球總銷量超4億隻，全球註冊會員突破1億人次。目前泡泡瑪特業務覆蓋全球100餘個國家和地區，線下門店超700家。

精華 FAQ

  • 王寧率領泡泡瑪特核心高管團隊造訪蘋果矽谷總部Apple Park，並與現任CEO庫克、候任CEO John Ternus等高管會面，針對創意設計與數位生態等議題交流。

  • 王寧將THE MONSTERS與FIFA聯名的毛絨公仔贈送給庫克等蘋果高管，作為此次到訪的紀念與交流禮物，延續泡泡瑪特IP與國際品牌互動的話題性。

  • 根據文中資料，泡泡瑪特2025年營收達371.2億元、年增184.7%，淨利潤127.76億元、增幅308.8%；LABUBU家族收入141.61億元，海外市場貢獻超過50%銷量。

泡泡瑪特 矽谷 微博

上一則

粵女在家煲湯飄出「屍臭味」 鄰居招來警察 上門一看傻眼

延伸閱讀

世界盃／LABUBU搶走法西大戰鋒頭 網友：被小怪獸治癒

世界盃／LABUBU搶走法西大戰鋒頭 網友：被小怪獸治癒
蘋果與博通達300億元協議 響應川普本土製造政策

蘋果與博通達300億元協議 響應川普本土製造政策
蘋果300億美元綁定博通 落實「美國製造」承諾

蘋果300億美元綁定博通 落實「美國製造」承諾
華爾街日報：川普扶植英特爾 先進封裝瞄準台積電

華爾街日報：川普扶植英特爾 先進封裝瞄準台積電

熱門新聞

央視公布的長征十號乙運載火箭由海上平台回收，號稱是全球首次運載火箭「網繫回收」。（取材自央視新聞）

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

2026-07-10 02:00
中國青年作家蔣方舟論文造假事件出現翻轉結果，中國人民大學13日晚間發布一則通報，宣布撤銷蔣方舟的碩士學位。(新華社)

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

2026-07-13 11:54
男子解救大蛇，反遭「鎖喉」。(取材自都市快報橙柿互動)

現實版「農夫與蛇」 浙男救大蛇反遭鎖喉 情急剪斷牠的牙

2026-07-10 10:30
河南西瓜滯銷，路邊停滿了賣瓜的車。 （視頻截圖）

便宜到爆…50元買1000斤西瓜 河南瓜農：1斤不到1分錢

2026-07-12 06:30
示意圖。(路透)

英專家：中國正為隔離台灣做準備 威脅國際貿易安全

2026-07-09 17:28
新規上路後，阿聯政府和G42等經過核准的企業，採購NVIDIA和超微(AMD)的先進AI晶片，不必再取得美國政府許可。圖為G42和阿聯政府高層去年5月和到訪的美國科技業者合影。(美聯社)

「美國不賣 中國就賣了」 美開綠燈、鬆綁阿聯買晶片

2026-07-12 02:28

超人氣

更多 >
迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙
140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架
成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定
梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒
世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受