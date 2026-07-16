中國官媒發動畫片將菲律賓比為猴子 菲抨擊種族歧視

菲律賓海岸防衛隊發言人塔里耶拉今天痛批中國官方媒體發布1支涉及種族歧視的動畫影片，將菲律賓比喻為1隻猴子、被美國和日本「強迫」捍衛其在南海的主權主張。(截自China Daily臉書)

菲律賓海岸防衛隊發言人塔里耶拉今天痛批中國官方媒體發布1支涉及種族歧視 的動畫影片，將菲律賓比喻為1隻猴子、被美國和日本「強迫」捍衛其在南海的主權主張。

法新社報導，中共 英文媒體「中國日報」（China Daily）在其臉書（Facebook）帳號發布這支長約1分鐘的人工智慧（AI）生成歌唱影片，開場時一隻身穿菲律賓傳統服飾巴隆衫（barong）的猴子被2隻分別掛著美國和日本國旗標誌的手臂推上一艘船上的卡拉OK舞台。

接著這兩隻手臂指使猴子開始唱歌，牠先是唱出：「我們試圖繞過中國來展開所謂海域劃界談判...」，意指菲律賓和日本5月底宣布將啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界的談判。

此時畫外音大喊：「唱錯歌了！...我們給你的是另份歌詞！」猴子於是從口袋掏出1張紙，上面寫著「南海仲裁裁決」。

但畫外音仍不滿，手臂便將猴子放到1台彈射器上，將其射到海面上，接著1門類似中國海警用於對付菲律賓船員和漁民的水砲朝這隻猴子發射水柱，將其噴飛。

塔里耶拉在他的社群媒體平台X帳號轉發這段影片，譴責這是「赤裸裸的種族主義 」。

他在貼文中寫道：「這個時代絕不容許種族主義。為了貶低其他族裔而進行的種族歧視，只應該遭到譴責。菲律賓人不是猴子！」

影片來源：Facebook@China Daily