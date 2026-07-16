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香港書店因「唯紅花綻放」遭查 梁文傑：建議大家買來看

記者陳湘瑾／台北即時報導
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港警對外表示，在書店查獲一批「具煽動意圖的書籍」，被查書籍中包括台灣衛城出版、記...
港警對外表示，在書店查獲一批「具煽動意圖的書籍」，被查書籍中包括台灣衛城出版、記者馮哲芸的著作「唯紅花綻放」。(圖／取自衛城出版臉書)

香港獨立書店今年以來接連遭查，其中「留下書舍」與「田園書屋」昨日因涉嫌違反國安條例，遭香港國安處搜查並帶走數名工作人員。陸委會副主委梁文傑今天除了提到《唯紅花綻放》這本書很好看，也指台灣業者赴香港書展參展也會有自我審查，提醒台灣人多注意香港這方面訊息。

繼香港獨立書店「一拳書館」、「獵人書店」之後，香港國安處15日再次針對書店發動搜查，派員前往旺角的獨立書店「留下書舍」與「田園書屋」，並以涉嫌違反國安條例為由，拘捕了3女2男。

同時港警對外表示，在書店查獲一批「具煽動意圖的書籍」，被查書籍中包括台灣衛城出版、記者馮哲芸的著作《唯紅花綻放》，書中講述她2015至2022年間於中國採訪的所見所聞。

梁文傑今天在例行記者會首先表示，香港這幾年在國安法實施之下，言論自由、出版自由都越來越緊縮。

至於被指涉及「具煽動意圖的書籍」的《唯紅花綻放》，梁文傑表示，「這是一本很好看的書，建議大家買來看」。這本書討論習近平統治下的中國，不管是律師、企業家、開書店或是香港居民，怎麼被單一意識形態所排除或鎮壓。

針對香港書展，他表示，台灣有很多出版業者參展，香港方面不會事先公布哪些書是「禁書」，但是會有人員現場巡查，若覺得有問題，會立刻要求下架，下架之後會影響到下一次參展資格。

梁文傑並指出，台灣的業者已經很小心翼翼地自我審查，能夠從台灣拿哪些書去參展，都已經經過業者自己審查，也不排除會有一些零星的狀況，可能業者覺得這本書根本沒什麼，但是那邊覺得問題很大。目前陸委會也在觀察會不會出現類似情況。

談及香港的情形，梁文傑表示，台灣人比較不熟悉香港的情形，台灣有很多公私立銀行和航空公司的人員在香港，陸委會當初都有做關注和提醒。也提醒一般台灣人多注意香港這方面的訊息，因為現在的香港確實不是以前的香港。

精華 FAQ

  • 香港國安處15日搜查旺角的「留下書舍」與「田園書屋」，以涉嫌違反國安條例為由，拘捕3女2男，共5名工作人員。

  • 港警稱在書店查獲一批具煽動意圖的書籍，其中包括《唯紅花綻放》。梁文傑則反而表示這本書很好看，內容談的是習近平統治下中國的多種壓迫現象。

  • 他指出香港書展不會事先公布禁書，但會現場巡查並要求下架，影響下次參展資格；台灣業者多已自我審查，也要留意香港情勢變化。

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