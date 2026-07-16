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賴清德示警中國法律長臂管轄 國台辦：綠色恐怖奢談民主

特派記者陳宥菘／北京即時報導
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中國國台辦發言人陳斌華。(本報系資料照)
中國國台辦發言人陳斌華。(本報系資料照)

兼任民進黨主席的中華民國總統賴清德15日在民進黨中常會，示警中國持續以「反分裂國家法」、「民族團結進步促進法」等法律形成長臂管轄與跨境鎮壓，對民主社會造成寒蟬效應，呼籲團結守護民主。對此，中國國台辦發言人陳斌華16日晚間反擊稱，相關說法完全是造謠抹黑，目的是恐嚇台灣民眾，他並質疑賴清德反覆煽炒「民主對抗威權」虛假敘事，但民進黨大搞「綠色恐怖」，有何資格和顏面奢談「民主」？

國台辦16日晚間以發言人陳斌華名義發布「答記者問」。陳斌華首先稱，「反分裂國家法」既是一部維護國家主權和領土完整、遏制台獨分裂活動、維護台海地區和平穩定的法律，也是一部促進兩岸關係和平發展、推進國家統一的法律，體現了全中國人民的共同意志。

他又稱，「民族團結進步促進法」是一部維護中華民族根本利益和整體利益的促進型法律，其正式實施，將為民族團結進步事業行穩致遠提供堅實法治保障，為推動包括台灣同胞在內的全國各族人民共同以中國式現代化推進強國建設、民族復興偉業凝聚磅礡力量。

陳斌華批評指，賴清德當局有關說法完全是造謠抹黑，故意混淆視聽，編造所謂「風險」，目的是恐嚇台灣民眾，製造寒蟬效應。

他表示，賴清德上台以來，不斷謀獨挑釁，反覆煽炒「民主對抗威權」虛假敘事，蓄意升高兩岸對立對抗，阻限破壞兩岸交流合作；在台灣肆意踐踏民主、破壞法治、禁限自由，大搞「綠色恐怖」；為一己私利不惜把台灣老百姓綁上「台獨戰車」、把台灣推向兵凶戰危險境，「如此劣跡斑斑，有何資格和顏面奢談『民主』？」

陳斌華表示，台獨與台海和平水火不容，與要和平、要發展、要交流、要合作的台灣主流民意背道而馳。無論賴清德當局說什麼、做什麼，都改變不了兩岸關係發展的基本格局，更阻擋不了祖國終將統一、也必將統一的歷史大勢。

他表示，希望廣大台灣同胞認清賴清德當局及台獨分裂勢力的野心私慾，站在歷史正確一邊，堅定鑄牢中華民族共同體意識，堅決反對台獨分裂和外來干涉，堅定維護台海和平穩定，守護中華民族共同家園。

精華 FAQ

  • 他指出中國持續以「反分裂國家法」、「民族團結進步促進法」等法律，對台灣與民主社會形成長臂管轄與跨境鎮壓，可能帶來寒蟬效應，並呼籲團結守護民主。

  • 國台辦發言人陳斌華稱相關說法是造謠抹黑，指賴清德故意編造風險恐嚇台灣民眾，並強調相關法律是維護主權、促進統一與民族團結的法制安排。

  • 焦點集中在中國法律是否構成對台壓力、民進黨是否被指控搞「綠色恐怖」，以及賴清德與國台辦對民主、台獨和兩岸和平的相互指責與立場對立。

中華民國 賴清德 民進黨

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